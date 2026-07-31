Isplivali jezivi detalji Luisovih poslednjih trenutaka: Umirao sat vremena čekajući hitnu

Pevač Ljubiša Stojanović Luis tragično je nastradao pre 15 godina, a detalji njegove smrti isplivali su u javnost. Jednom prilikom, prijatelj čuvenog pevača ispričao je za medije da je Luis bio živ u trenutku kada se desila nesreća, ali da je preminuo dok je iščekivao hitnu pomoć.

Pevač je, prema svedočenju, izdahnuo na rukama svojih prijatelja.

- Muzičari Dragan Adamović, Dejan Stanković i Nikola Kitanović sat vremena su se borili za Luisov život, a za to vreme su, kako se priča, više puta zvali Hitnu pomoć da ih požure i naglase kritičnost situacije. Povređeni i šokirani, zvali su i tražili pomoć, ali je ona stigla prekasno. Kada su lekari došli, mogli su samo da pregledaju Luisa i da konstatuju smrt. Umro je na rukama svojih saradnika, koji su bili izbezumljeni. Bio je to sigurno najduži sat u njihovim životima - zaključio je izvor za domaće medije.

Pevač je, inače, stradao u saobraćajki koja se desila na 66 kilometara od granice sa Mađarskom, kod mesta Mali Iđoš, dok se sa trojicom muzičara vraćao sa nastupa u Beču.

Život je izgubio kada je svojim kolima prešao u suprotnu kolovoznu traku magistralnog puta između Bačke Topole i Novog Sada i direktno se sudario sa automobilom marke „Ford“, za čijim je volanom bio mađarski državljanin koji je takođe poginuo.

Neizbrisiv trag

Pevač je sahranjen 4. avgusta 2011. na groblju Zbeg u Borči. Iza sebe je ostavio suprugu Silvanu, šestoro dece i neizbrisiv trag u domaćoj muzičkoj istoriji. Bio je poznat po unikatnom spoju džeza, popa, romske i tradicionalne muzike. Njegove pesme "Dunjo moja", "Sve se osim tuge deli", "Ne kuni me, ne ruži me, majko", "Dudo" i mnoge druge i danas se pevaju i čuvaju Luisa od zaborava.

Njegova ćerka Maja i sin Marko Luis nastavili su njegovim putem.

Sa Suprugom Silvanom nije bio formalno venčan, ali su proveli 19 godina u skladnoj vanbračnoj zajednici tokom koje su dobili troje dece.

- Tog perioda, neposredno posle nesreće, sećam se kao u nekim fragmentima. Dešavalo mi se, kada uspavam decu, da odem u njegovu muzičku sobu. Imao je garažni prostor u kojem je držao sve, od garderobe do svih stvari koje su mu bile drage. Kada znam da mi deca spavaju, ja se tamo zatvorim, samo sam tamo mogla da dam oduška i da iskanališem emociju. Sedim, plačem i opuštam emociju bola i tuge uz njegove pesme. Pred decom nisam smela da plačem. Kad god mi se desilo da zaplačem pred njima, svi su počeli da rone suze - pričala je svojevremeno udovica u emisiji "Sceniranje" na Kurir TV.

Autor: D. T.