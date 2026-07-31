VIDELA JE SMRT... Suzana Jovanović priznala šta je Baba Vanga zaista prorekla Saši Popoviću

Suzana Jovanović, udovica Saše Popovića, u svojoj prvoj velikoj ispovesti nakon njegove smrti otvorila je dušu i otkrila do sada nepoznate detalje o njihovom životu, ljubavi i karijeri, ali i proročanstvu koje je njega godinama pratilo.

Kako je Suzana ispričala za Scandal, Popović je od čoveka koji je posetio legendarnu bugarsku proročicu Baba Vangu dobio detaljna predviđanja o njegovom životu.

- Nedavno mi je moj komšija Bane Obradović, bukvalno smo to pričali, na tu temu, i on meni kaže da je je igrom slučaja došao sa nekim čovekom u kontakt koji je bio kod Baba Vange i koji je rekao da pouzdano zna i dokazano zna da ona nikome nije htela niti znala da kaže kada će ko da umre, a da je uvek govorila koju godinu više i ako je videla smrt, nije htela da kaže, umrećeš kao što je Sale u sedamdesetoj, nego živećeš do osamdeset i šeste, tako da je to sve palo u vodu. Sve što mu je rekla, do smrti, sve se ispunilo, sve je tačno bilo, i ženidba i da će pod jednom kapom okupiti sve te pevače, te svoje kolege što ima, da će svi pevati, izdavati za njega, Grand produkcija, sve, sve, je tačno, da se neće oženiti pre četrdeset i neke - ispričala je Suzana, pa nastavila:

- Pitao je on: "Ko će biti moja žena, kako ću ja znati da je ona prava za mene?", to mi je sto puta pričao, kaže: "Samo će ti se reći". I ja ga pitam: "Kad si mene video kako si znao da sam ja za tebe?", on kaže: "Kad sam te video onako nasmejanu, sa tom kosom i sa tim osmehom i sa tim prelepim očima, ja sam znao da si ti za mene žena, kraj priče, jednostavno sam znao." Sve se do tada, do tog segmenta ostvarilo, ali ovo je Bane u pravu i taj čovek koji je ispričao tu stranu priče, inače ja mislim da niko od tih proroka i od tih ljudi koji imaju taj neki dar i talenat, ne zna kad će ko od nas da ode, da to samo Bog zna - rekla je Suzana u svojoj prvoj iskrenoj ispovesti za "Scandal".

Prodali imovinu u Opatiji

Suzana je priznala da su još za života njenog supruga odlučili da prodaju apartmane u Opatiji.

- Za Saletovog života smo zajedno odlučili da prodamo apartmane u Opatiji. Deca uopšte nisu volela da odlaze tamo. Danijel i njegova supruga jesu, ali Aleksandra uopšte nije volela Opatiju. Nas dvoje, on više nego ja… Ja tamo sebi nisam pronašla društvo, on jeste. Išla sam zbog njega, jer sam videla da mu je lepo. Onda smo doneli odluku da nam to ne treba i da ćemo više putovati - rekla je Suzana za "Scandal".

Autor: D. T.