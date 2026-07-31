Prva fotka Dee Đurđević iz porodilišta: Blista samo dva sata nakon porođaja, za ruku drži muškarca kom je posvetila najlepše reči

Voditeljka Pinka Dea Đurđević i njen suprug Lazar u ponedeljak su postali ponosni roditelji devojčice kojoj su dali ime Iskra. Istog dana upriličena je privatna proslava za porodicu, prijatelje i kolege, a sada je lepa TV zvezda objavila svoju prvu fotografiju iz porodilišta.

Dea je objavila fotografiju iz kreveta, gde za ruku drži doktora koji je, kako je na Instagamu napisala, "za poželeti".

- Dobar čovek, profesionalac u svom poslu i prijatelj za poželeti! Kada sam saznala da sam u drugom stanju, znala sam ko će mi voditi trudnoću i ko će moje dete doneti na ovaj svet. Čovek koji je pun pozitivne energije, uvek nasmejan i vedar i onaj koji za sve ima rešenje bez tenzije. Kažu da je “lagan” kao i ja, a ja kažem da je on jedan od najvećih stručnjaka koji toliko zna da opusti trudnicu da bez ikakvih strahova nosi bebu, da srećno provede trudnoću i da se sa osmehom porodi. U prilog tome je ova fotografija koja je nastala samo dva sata nakon porođaja - oboje nasmejani, a beba zdrava i srećna - napisala je Dea i dodala:

- Rašice, hvala ti beskrajno što si u u pozitivnoj atmosferi u sali i sa osmehom na licu doneo Iris na ovaj svet! I što si bio podrška za sve moje zahteve tokom trudnoće, ali da uvek bude bezbedno i sigurno! Zauvek sam ti zahvalna na svemu - poručila je Dea.

Ko je muž Dee Đurđević?

Dea Đurđević je nedavno svom partneru Lazaru izgovorila sudbonosno "da", a malo ko zna ko je Lazar sa kojim je stupila u brak. Ona je otpočela ljubav pre nekog vremena, a kako je poznato oni su se zabavljali u srednjoj školi. U međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt.

Do ponovnog, ispostaviće se - sudbonosnog susreta došlo je nakon dugih petanest godina. Obnovili su kontakt, ponovo se rodila ljubav, te su stupili u vezu, a vest o prinovi ih je neizmerno usrećila i jedva su čekali da postanu roditelji.

Autor: D. T.