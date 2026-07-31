Filip Živojinović ima sestru za koju malo ko zna, a prava je lepotica: Za Ivu kažu da je prava boginja (FOTO)

Poznato je da Filip Živojinović sa očeve strane ima braću Viktora i Stefana, ali malo ko zna da po majci ima i polubrata Marija i polusestru Ivu Nakić, sa kojom je izuzetno blizak.

Iva se retko pojavljuje u javnosti, zbog čega nemamo često priliku da je vidimo. Ipak, Filipova majka Zorica Nakić sada je na društvenim mrežama objavila fotografiju svoje ćerke u potpuno prirodnom izdanju.

Iva Nakić, ćerka Zorice i nekadašnje legende hrvatske košarke Ive Nakića, trenutno uživa na odmoru u Grčkoj sa majkom, odakle dele trenutke sa plaža i letnje atmosfere. Zorica je objavila selfi svoje naslednice, a mnogima su odmah za oko zapale njene upečatljive zelene oči.

Iva danas ima 33 godine i uspešno se bavi dizajnom. Malo ko zna da upravo ona stoji iza dizajna čarapa, kupaćih kostima i brojnih drugih komada iz bogatog asortimana modnog brenda poznate muzičke zvezde.

Podsetimo, Filip i Iva oduvek su bili veoma vezani jedno za drugo i koriste svaku priliku da provode vreme zajedno.

Osim što neguju blizak porodični odnos, odlično sarađuju i na poslovnom planu. Iva je radila kao kostimograf na filmu koji je stvarao njen brat, a poslednji put javnost je mogla da je vidi na Filipovom Instagram profilu, gde je njen izgled privukao brojne komplimente.

Autor: D. T.