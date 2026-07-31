Aleksandra Mladenović šokirala pričom o bivšem dečku: Zbog Uroša Živkovića sam mogla da završim u zatvoru!

Folk pevačica Aleksandra Mladenović sinoć je u Lajkovcu nagrađena "Zlatnom jabukom" za pevačicu godine, a budući da je njen bivši dečko Uroš Živković dobio istu nagradu, samo u muškoj kategoriji, povela se priča o njihovom odnosu.

Pevačica je novinarima priznala da nikada sa Živkovićem nije bila u nekoj vrsti takozvane kombinacije, već u ozbiljnoj vezi.

- Nismo nikad imali šemu. Bili smo u vezi. Dobro, mi smo bili deca tada, to je bilo pre 12 godina, tako da...

Otkrila je i u kakvim su odnosima danas:

- Javili smo se jedno drugom, mi smo super stvarno. I sa Jovanom, mi smo super. Pa ljudi moji, mi smo bili deca tad, šta smo znali. Uroš mi je bio punoletan, još sam mogla u zatvoru da završim. Šta vam je, to je bilo pre 100 godina.

Kriza na estradi

Mladenovićeva je nedavno u emisiji "Premijera - Vikend specijal" govorila o krizi na estradi, budući da brojne njene kolege kukaju kako imaju sve manje nastupa.

- Što se tiče nastupa kriza je svuda, i ja sam doživljavala prazan klub... Ne može sve da bude do pevača, generalno je kriza u svetu. I ovde i u Evropi... Po cenama vidiš kolika je kriza... Čeznem za ljubavlju da me neko odvede u bioskop... Ja poslednji dinar dam na album i nije mi žao. Desilo mi se da ostanem bez dinara, ali ne bude mi žao. Nisam nikad pozajmila novac ni od koga, nisam trošadžija... I za stanove se mučilo i borilo... - rekla je Aleksandra, koja je priznala da je i ona imala fazu kada je želela da odustane od muzike.

- Odlično živim, malo sam bila prezasićena svega. Umorila sam se, bila mi je potrebna pauza, malo sam bila sa porodicom... Malo manje od 18 godina sam na javnoj sceni, 100 godina pevam. Dok sam bila mlađa želela sam više puta da odustanem od pevanja, ali sada ne... - kaže Aleksandra i dodaje:

- Žao mi je što nema podrške. Nisam ljuta ni na koga. Svaka moja reč dođe na svoje, stojim iza onoga što kažem. Apsolutno ne želim da idem ispod onoga što očekujem, mnogo godina radim i više od 2,3 nastupa nedeljno neću raditi. Zapostavila sam sebe, svoju privatnost, prijatelje... Treba mi malo više vremena za sebe, došlo je vreme da se posvetim sebi, pa lagano... Ostali su pravi prijatelji, oni koji ne razumeju posao, nisu tvoji prijatelji. Nemam šta da kažem, meni može da nanese bol samo do koga mi je stalo... - poručila je pevačica i progovorila o novom albumu.

Autor: D. T.