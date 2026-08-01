Ova pevačica rasturila je brak fudbaleru, pa se obratila njegovoj ženi: Ko mene izgubi, gubi duplo

Hrvatska pop pevačica Alka Vuica decenijama slovi za jednu od najfatalnijih pevačica bivše Jugoslavije. Njen ljubavni život je oduvek intrigirao javnost, a bila je u vezi sa nekoliko poznatih muškaraca. Iz braka sa slikarom Vukom Veličkovićem ima sina Ariana. Međutim, o njenoj aferi sa fudbalerom Igorom Štimcem se najviše pričalo jer je sportista bio oženjen.

Alka je u jednom trenutku otvoreno govorila o njegovoj ženi.

- Veoma cenim Suzanu i žao mi je što je zbog mene bila povređena. Sudbina nam je spojila živote na vrlo ružan način, ali samo zato što smo obe jako volele istog muškarca i verovale mu - rekla je Alka u jednom intervjuu.

- Volim vratiti odmah što se mene tiče, ja sam prilično lajava i moj jezik je najbolja osveta. Obično kad me neko povredi ide kući plačući, tako moj mozak radi - otkrila je Alka za hrvatske medije te priznala kako je često vera ipak spreči u osveti jer treba znati oprostiti.

- Ja ne želim da pričam o tim gubitnicima koji su me povredili i koji nisu znali da me vole, jer ko izgubi mene, izgubi duplo jer ja sam i odan prijatelj i pesnikinja i mislim da je jako glupo da se meni zameraju - rekla je ona, a onda dodala da ne može da sačeka da se strasti stišaju.

Pevačica i sama priznaje da se trudi da zadrži mladalački izgled.

- Botoks baš ne volim. Mislim da ga ne vole ni sami hirurzi. Više sam za nešto poput fejsliftinga, koji sam i sama nedavno uradila. Mislim da takvi zahvati daju prirodniji rezultat. Kad vidim šta su fileri uradili nekim ženama, pretvaraju ih u čudovišta. S tim treba biti oprezan. Smatram da je dobro to što možeš da popraviš svoj izgled, što možeš što duže da izgledaš mladoliko. Nisam za skrivanje estetskih zahvata, ali nisam ni za to da se potpuno promeni sopstveni izgled. Mislim da je veliki deo svega genetika. Naravno, ne možeš očekivati da ćeš izgledati dobro ako ne vodiš računa o sebi. Moraš da paziš na sebe i da želiš da izgledaš mlado. Zašto bismo izgledali starije, ako ne moramo?- rekla je u emisiji SHOWtime na Happy FM-u.

Autor: D. T.