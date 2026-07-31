Ko je nova devojka Viktora Živojinovića? Aleksandrom svi oduševljeni, Brena i Boba joj podržali biznis

Viktor Živojinović, sin Lepe Brene i Bobe Živojinovića, nedavno je potvrdio vezu sa novom izabranicom Aleksandrom Gašić, kada je ona na svom Instagramu objavila zajedničke fotografije. Kako se priča, nova snajka brzo je prikupila simpatije čitave porodice.

Pored toga što uživa na letovanju sa Živojinovićima, Aleksandra je uz podršku i savete porodice njenog izabranika pokrenula i sopstveni biznis.

Naime, iako Viktor i Aleksandra nisu dugo zajedno, izvor otkriva da se baš lepo slažu, te da je želeo da i ona provede leto sa njima na porodičnoj jahti.

- Viktor cveta i stvarno se vidi da je do ušiju zaljubljen u Aleksandru. On je nedugo nakon što su ušli u vezu odlučio da je upozna sa celom porodicom koji su takođe oduševljeni snajom. Kako to već po redu ide, pozvali su je i na letovanje pa tako Aleksandra uživa sa njima zajedno na porodičnoj jahti - rekao je dobro obavešten izvor za Informer.

Ambiciozna

Aleksandra je po profesiji šminkerka, ali je izuzetno ambiciozna i već duže vreme je planirala pokretanje sopstvenog brenda. Presudan korak napravila je upravo uz podršku Lepe Brene, koja već ima veliko iskustvo u modi i biznisu sa svojom linijom čarapa.

Folk zvezda joj je dala korisne poslovne savete i smernice kako da uspešno pokrene brend.

Iako se ne bavi javnim poslom, Aleksandra privlači ogromnu pažnju na društvenim mrežama. Njen profil na Instagramu prati preko 40.000 ljudi, a sudeći po objavama, ona živi život na visokoj nozi.

Atraktivan profil obiluje fotografijama sa luksuznih destinacija, iz skupih restorana, u modernim odevnim kombinacijama koje dodatno ističu njeno izvajano telo i lepotu.

Podsetimo, nakon što je neko vreme posle duge veze bio slobodan najmlađi naslednik Lepe Brene i Slobodana Bobe Živojinovića ozvaničio je romansu sa novom devojkom Aleksandrom Gašić.

Autor: D .T.