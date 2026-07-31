Naš pevač nije prodao nijednu kartu za nastup! Uložio brdo para u pesmu, pa doživeo fijasko: To je rekord na estradi

Iako danas puni klubove i dvorane širom regiona, Boban Rajović priznaje da je tokom karijere doživeo i trenutke koje nije lako zaboraviti. Jedan od njih dogodio se u Švedskoj, kada je sa Nenadom Kneževićem Knezom trebalo da održi zajednički nastup, ali se veče pretvorilo u potpuni debakl.

Rajović je kroz smeh ispričao da za koncert u Geteborgu nije bila prodata nijedna jedina ulaznica, što je ostavilo Kneza potpuno zatečenim.

- Nenade, ljuti se koliko hoćeš. U Geteborgu nije bilo sjajno, rekord na estradi nije prodata nijedna karta. Hajde da je tri, ali apsolutno nijedna. On živ nije bio, gleda me i viče: "Bobane, šta je ovo?". Ja mu kažem: "Pa ne znam Nenade, ti si faca čoveče, ja tek počinjem karijeru".

- "A gde Bobane, vi moj poster sigurno nigde niste ni kačili, narod ni ne zna da gostujem večeras". Ja mu kažem: "Jesmo, svuda izlepljeni tvoji posteri" - priseća se Rajović.

- On mi kaže; "Oooo, šta mi radiš Bobane, pa gde ću ja sad", ja mu kažem: "Vidi da nema u blizini neka svadba, samo nešto para da se uzme" - prisetio se Boban u emisiji "WTF radio".

O ovom neslavnom nastupu nedavno je govorio i Knez, koji je potvrdio da se sve dogodilo upravo onako kako je Rajović ispričao.

- Pa tačno je, ja sam bio na njegovoj turneji i bila su neka četiri koncerta. Boban me uveravao da su lepili i moje postere ali ne, tamo su bili samo posteri sa njegovim likom i dole u dnu neka šlajfnica da sam samo ja gost na koncertu. Jedino na toj turneji gde smo kiksali je taj Geteborg - rekao je Knez za "Blic", dodajući da se nijednog trenutka ne stidi tog perioda svoje karijere.

Autor: D. T.