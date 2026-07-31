Milanče Radosavljević otovrio dušu! Progovorio o kolegama koji se nisu pojavili na njegovom koncertu, pa priznao: Era Ojdanić me je tešio!

Milanče Radosavljević ne krije uzbuđenost zbog predstojećih koncerata, a sada je otkrio kako gleda na sve što je postigao do sad.

Milanče Radosavljević osvojio je srca čitavog regiona kada je odlučio da napravi prvi koncert u 82. godini, a koliko ga je publika željna bilo je jasno po tome da je rasprodao još tri Taša i to za samo 25 minuta.

Čuveni pevač se sada osvrnuo na uspeh, podršku porodice, ali i kolege koje su mu se našle.

- Šta da vam kažem, niko to nije očekivao. Da sam ja to očekivao ranije, ja bih ranije to i radio. Pošto sam ja imao sumnju najpre prema sebi. Vi vidite šta narod misli o nekome, ali mi to ne možemo da znamo. Ja nisam znao da narod ima takvo mišljenje o meni i da će da dođe u takvom broju. Iskreno rečeno ja ovo shvatam kao da me ljudi vole jer ja njih volim celog života i zato im i pevam.

- Nisam ja mogao, nisam nikoga poznavao ko bi to mogao, morao je da se nađe neko, kao Aca što je došao i rekao: "Hajde da radimo koncert", ja sam se skoro i pokajao.

Otkrio nam je i zašto mu je trebalo ovoliko vremena da se odluči da zapeva pred svojom publikom:

- Ja sam zadužen da otpevam, sebe smatram umetnikom, a umetnici samo misle na umetnost. Postoje drugi ljudi koji treba da misle šta ćemo sa umetnicima.

Era Ojdanić me tešio

Milanče se osvrnuo i na odziv kolega, i otkrio da li mu je neko posebno čestitao:

- Na koncertu mi se obratio Mile Kitić, sa velikim poštovanjem, pozdravio me i Slavko Banjac, Era Ojdanić, on je bio tu uz mene, tešio me. Imao sam velike emocije to veče, tokom jedne strofe osetio sam da ne mogu više, a on nmi kaže: "Nemoj da plačeš". Ako zaplačem ja gubim pet minuta vremena i totalnu koncentraciju. Iz pevanja u plakanje se ne prelazi tako lako.

Otkrio je i koliko je porodica bila ponosna zbog njegovog uspeha:

- Oni gledaju i drhte, misle, sad bupnuće ovaj, prokinuće, zagušiće se, posle moramo da podgrevamo vatru iz početka - kaže kroz osmeh Milanče i dodaje:

- Supruga nije plakala, ali je bilo emotivno.

Pogledajte kako izgleda supruga Milančeta Radosavljevića:

Milanče je otkrio i da je imao želje da se neke kolege pojave na koncertu, ipak, oni su bili sprečeni:

- Želeo sam da dođu Kemiš i Zorica ja sam pokušavao da stupim u kontakt, oni su bili na putu, pa je to veče baš bilo finale "Pinkovih zvezda". Nadam se da će ovoga puta neko od njih doći, jer oni su puno zaslužni u nekada mom izabiru pesama, ja sam sa Kemišom radio, ja njih mnogo volim. Mnogo sam dobar i sa Radišom Uroševićem, sa svim kolegama. Sa Acom Tirnanić, javljala mi se Vera Matović i Snežana Đurišić, oduševljeni su, valjda nisu očekivali kao ni ja, da će biti ovoliki uspeh.

Autor: S.Z.