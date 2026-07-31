Povod za slavlje u domu Kebine bivše snajke! Nakon razvoda ponovo blista i sija od sreće, otkrila razlog! (FOTO)

Sofija Dacić, bivša snaja Dragana Kojića Kebe, proslavila je svoj 24. rođendan. Na društvenim mrežama se vidi da izgleda srećnije i lepše nakon razvoda.

Bivša snaja pevača Dragana Kojića Kebe, atraktivna Sofija Dacić, imala je poseban povod za slavlje – proslavila je svoj 24. rođendan. Sudeći po objavama na društvenim mrežama, Sofija je potpuno nastavila dalje, a mnogi komentarišu da nakon razvoda doslovno sija i izgleda bolje nego ikada.

Sofija je svoj poseban dan započela ulepšavanjem u jednom poznatom beogradskom salonu, gde se pohvalila svežom, elegantnom frizurom. Njen stajling – svedena bela majica sa crnim detaljima i prirodna šminka – naišao je na brojne komplimente, a osmeh na licu jasno govori u prilog tome da je u potpunosti posvećena sebi i svom miru.

Posebnu pažnju privukao je i izbor muzike uz fotografiju iz salona – pesma "Woman's Glow" ("Ženski sjaj"), koja perfektno opisuje energiju kojom Sofija trenutno zrači.

Čokoladna torta i ulazak u novu životnu godinu

Nakon ulepšavanja, usledio je i najslađi deo dana. Sofija je podelila kadar elegantne čokoladne torte ukrašene lešnicima i bademima, sa roze svećicama u obliku broja 24. Uz melodiju pesme "24 years down", Sofija je u intimnoj atmosferi oduvala svećice i obeležila ulazak u novo životno poglavlje.

Iako je njen privatni život u proteklom periodu bio pod lupom javnosti, Sofija je pokazala da su teški dani iza nje. Danas samouvereno uživa u svakom trenutku, a rođendanski kadrovi samo su potvrdili da je spremna za sve lepe stvari koje joj nova godina donosi.

Inače, Sofija je nedavno pokazala zgodno telo i napravila pravu buru na društvenim mrežama.

Autor: S.Z.