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ANICA LAZIĆ NAPUSTILA SRBIJU! Glumica uživa u luksuzu, a od Ristovskog ni traga, ni glasa: Evo sa kim je otputovala (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/anicalazicofficial, Pink.rs ||

Beogradska glumica Anica Lazić trenutno uživa na zasluženom odmoru u Italiji. Lazićeva se odlučila za opuštajuće putovanje u društvu svoje bliske drugarice, dok njen partner, glumac Lazar Ristovski, nije primećen sa njima tokom ovog dela puta.

Anica i njena saputnica borave u luksuznom hotelu, a vreme provode istražujući kulturne i istorijske znamenitosti Rima i okolnih mesta. Sudeći po informacijama, njih dve su se posvetile uživanju u italijanskoj gastronomiji, obilazeći autentične restorane i kafeterije. Poseban fokus njihovog putovanja je na opuštanju i kvalitetnom vremenu provedenom zajedno, daleko od medijske pažnje.

Foto: Instagram.com

Na fotografijama i video-snimcima, glumica i njena drugarica su viđene kako se spremaju za večernje izlaske, dele trenutke jutarnjeg odmora u udobnom hotelskom krevetu, te uživaju u prelepim zalascima sunca sa krovnih terasa koje nude pogled na znamenitosti.

Foto: Instagram.com

Veza pod lupom javnosti

Iako je njihova veza u poslednje vreme bila predmet intenzivnog medijskog interesovanja, Anica Lazić je na ovom putovanju odlučila da se odmori i posveti sebi i dragoj osobi, bez prisustva Lazara Ristovskog. Očekuje se da se glumica vrati svojim profesionalnim obavezama nakon povratka sa puta.

Foto: Instagram.com

Inače, ovo je razlog zbog kojeg Anica ne želi da se uda za Lazara.

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

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