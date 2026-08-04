ANICA LAZIĆ NAPUSTILA SRBIJU! Glumica uživa u luksuzu, a od Ristovskog ni traga, ni glasa: Evo sa kim je otputovala (FOTO)

Beogradska glumica Anica Lazić trenutno uživa na zasluženom odmoru u Italiji. Lazićeva se odlučila za opuštajuće putovanje u društvu svoje bliske drugarice, dok njen partner, glumac Lazar Ristovski, nije primećen sa njima tokom ovog dela puta.

Anica i njena saputnica borave u luksuznom hotelu, a vreme provode istražujući kulturne i istorijske znamenitosti Rima i okolnih mesta. Sudeći po informacijama, njih dve su se posvetile uživanju u italijanskoj gastronomiji, obilazeći autentične restorane i kafeterije. Poseban fokus njihovog putovanja je na opuštanju i kvalitetnom vremenu provedenom zajedno, daleko od medijske pažnje.

Na fotografijama i video-snimcima, glumica i njena drugarica su viđene kako se spremaju za večernje izlaske, dele trenutke jutarnjeg odmora u udobnom hotelskom krevetu, te uživaju u prelepim zalascima sunca sa krovnih terasa koje nude pogled na znamenitosti.

Veza pod lupom javnosti

Iako je njihova veza u poslednje vreme bila predmet intenzivnog medijskog interesovanja, Anica Lazić je na ovom putovanju odlučila da se odmori i posveti sebi i dragoj osobi, bez prisustva Lazara Ristovskog. Očekuje se da se glumica vrati svojim profesionalnim obavezama nakon povratka sa puta.

Inače, ovo je razlog zbog kojeg Anica ne želi da se uda za Lazara.

Autor: M.K.