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MOJ SIN I NJEGOV PRVI KONCERT! Milan Vasić peva u narodnoj nošnji, u naručju drži naslednika, prizor iz Prizrena raznežio sve! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Glumac Milan Vasić nastupio je pred publikom u Prizrenu povodom obeležavanja slave Sveti Arhangel Gavrilo u manastiru Svetih arhangela. Glumac je na ovaj događaj poveo i svog sina Despota, kom je ovo bio prvi koncert u životu.

Milan Vasić podelio je na društvenim mrežama dirljiv snimak na kom u narodnoj nošnji peva dok u naručju drži sina Despota. Glumac je uz objavu ponosno napisao: "Moj sin i njegov prvi koncert u Prizrenu", što je raznežilo njegove pratioce i izazvalo brojne čestitke.

Iako je kulturno-umetnički program okupio oko 3.000 ljudi i protekao bez ijednog incidenta, samom nastupu prethodile su velike tenzije.

Sin Milana Vasića proslavio prvi rođendan

Glumac Milan Vasić i njegova supruga Maja proslavili su sinu Despotu rođendan. Oni su slavlje upriličili u jednom restoranu, a delić atmosfere su prijatelji podelili na Instagramu.

Milanova supruga Maja pucala je od elegancije u crvenoj haljini, a slavljenik je nosio krunu na glavi sa brojem 1.

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

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