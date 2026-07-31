NEREDI NA ULICAMA ZBOG KONCERTA DINA MERLINA: Razjarena grupa skandirala uglas, totalni haos u Bosni! (VIDEO)

Prvi od tri zakazana koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo u Sarajevu počeo je u senci nezapamćenog skandala i nereda na ulicama. Umesto muzičkog spektakla, večeras se ispred stadiona odigrao pravi kolaps koji je razbesneo na hiljade obožavalaca.

Prema rečima prisutnih, Dino Merlin je počeo da peva još dok je publika uveliko ulazila na Koševo. Drama je nastala kada se kapacitet unutar stadiona popunio, nakon čega su redari preostalim ljudima bukvalno pred nosom zatvorili ulaze. Na hiljade ogorčenih fanova, koji su uredno kupili svoje karte, ostalo je zarobljeno ispred kapija, a ubrzo su se pojavile i optužbe da je za koncert prodato više ulaznica nego što je stvarni kapacitet stadiona.

Videi besne rulje osvanuli na mrežama

Nakon što su shvatili da neće ući, među ljudima je nastao pravi kurcšlus. Razbesnela masa počela je da divlja, manja grupa je uspela nasilno da probije jedan od ulaza, dok su drugi očajnički pokušavali da preskoče visoke zidine Koševa kako bi se domogli unutrašnjosti, a na snimcima koje je podelio Dnevni Avaz na Instagramu sve se jasno vidi.

Na društvenim mrežama se brzo pojavio i snimak na kojem se jasno čuje kako okupljena besna rulja ispred ulaza uglas skandira uvrede na račun pevača. Ipak, dok je revoltirana masa vikala i protestovala na ulicama, bosanskohercegovački pevač je nastavio sa nastupom i ni na jedan jedini sekund se nije osvrnuo na ovaj skandalozni događaj koji se odigravao tik ispred stadiona.

Autor: M.K.