Muž me je varao, a ja sam ga tešila zbog problema s ljubavnicom: Šok priznanje naše pevačice (78) o braku i preljubi

Pevačica Nada Obrić (78) iza sebe ima bogatu i uspešnu karijeru, ali njen privatni život mediji često opisuju kao turbulentan i neobičan. Najviše pažnje privlači činjenica da ne samo da je znala da je drugi suprug vara, već ga je i tešila nakon njegovih burnih svađa sa ljubavnicama.

Nakon što se razvela od prvog supruga sa kojim ima ćerku Itanu i sina Sašu, i to zbog njegove neambicioznosti, Nada Obrić je uplovila u drugi brak. Sa Aleksandrom Acom Ivanovićem provela je petnaest godina.

Problemi u njihovom odnosu počeli su kada je njen suprug počeo da se bori sa njenom ogromnom slavom. Nada je otvoreno objasnila kako funkcioniše taj mehanizam u vezama sa javnim ličnostima: "Mislim da su moji problemi s mojim drugim mužem počeli jer se on nije mogao nositi s mojom popularnošću. Znate, svi se oni u nas zaljube zato što smo mi to što jesmo, imenom i prezimenom, što smo zvezde i pevačice. Jedno vreme su ponosni na nas, zaljube se, jure, putuju, voze nas. To sve bude tako dok ih ne zaustavi prvi policajac i kaže mu: ‘Sad bih ti uzeo dozvolu, ali neću zbog Nade!‘ Tada si mrtav, gotovo je, nema više ispravke. Počinje se ponašati kao da sam mu ja ljuti poslovni rival".

Neverovatne scene: Kako je tešila nevernog muža

Međutim, vrhunac ovog turbulentnog odnosa predstavljaju scene u kojima je pevačica preuzimala ulogu savetnika i tešila je svog nevernog supruga. Umesto skandala, Nada je reagovala na neočekivan način kada bi nastali problemi između njenog muža i njegove ljubavnice.

"Ne samo da sam znala da me vara, nego sam ga i tešila zbog njegovih problema s ljubavnicom. Govorila sam mu da ne bude nervozan. Rekla sam mu jednom: ‘Ne brini se, pomirićete se dok je tebe i tvog novčanika‘", otkrila je legendarna pevačica za Jutarnji.hr.

Ovim rečima Nada je jasno stavila do znanja suprugu da je svesna da ljubavnicu uz njega drže isključivo finansije i njegov novčanik, te da će se njihove razmirice brzo rešiti čim se spomene novac.

Život posle estrade

Iako su joj razvodi teško padali, Nada je pokazala neverovatnu snagu. Nakon što je "obesila mikrofon o klin", pevačica se uspešno izborila i sa tri teška karcinoma na različitim mestima. Danas živi mirnim životom, ispunjenim običnim stvarima koje je raduju, dok je njena ćerka Itana umesto muzike izabrala medicinsku karijeru.

Autor: M.K.