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STAVILA MI JE NOŽ U KREVET, ŽELELA JE DA SE NABODEM: Vesna de Vinča otkrila da je bila meta ljubomorne devojke svog prijatelja, naježila sve ovim detaljima!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pokajala se što na vreme nije svom prijatelju otvorila oči nakon nemilog događaja!

Vesna de Vinča, vlasnica kompanije Mis Ju gostovala je u emisiji ''Magazin In'', a tom prilikom govorila je o nemilom događaju kada joj je ljubomorna devojka njenog prijatelja stavila nož u krevet.

- Ja sam imala jedan nenormalan događaj. Bila je jedna žena, njen dečko je moj najbolji prijatelj. Spavala sam, bila je neka divna atmosfera, gledala sam u okean, a ova se bila napila prethodno veče. Kad sam ustala, savijala sam čaršave i leteo je jedan nož. Ja ne bih obratila pažnju, međutim, iz jedne osobe su izašle dve osobe i gledaju u taj nož koji pada - otkrila je Vesna i šokirala sve i dodala:

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je zakačila nož, želela je da se nabodem. To se nije dogodilo, uspela sam da se dogovorim sa Svevišnjim. Stvarno je bilo mučno, nisam rekla tom mom prijatelju da ga ne sekiram, ali verovatno sam pogrešila, jer bi možda bio obazriviji prema toj osobi, pa se posle ne bi desilo mnogo toga - poručila je Vesna u ''Magazinu In''.

Autor: M.K.

#Ljubomora

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