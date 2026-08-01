Nema kompleksa više vrednosti, svi moramo da radimo sve! Milica Đurđević Stamenkovski oduševila stavom o liderstvu: Ako treba da pomerim fotelju, ja ću to uraditi!

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Milica Đurđević Stamenkovski bila je gošća emisije "Magazin In" kod voditeljke Sanje Marinković, gde je govorila o položaju žena lidera u savremenom društvu, ali i o tome koje osobine su neophodne kako bi uspešno vodile timove i parirale izazovima današnjice.

Tokom razgovora na temu šta žene na rukovodećim pozicijama moraju da poseduju kako bi se izborile za svoje mesto i ostvarile uspeh, Milica je istakla da smatra da su odgovornost, posvećenost i odnos prema ljudima najvažniji temelji dobrog liderstva.

Ona je otkrila da je njen tim sastavljen i od muškaraca i od žena, naglašavajući da među njima nema podela, već da su najvažniji zajednički cilj, rad i rezultati.

- Okružena sam muškarcima i ženama, moj tim je mešovit. Nema tenzije nikada, to je pravilo. Postoji odgovornost, rezultat, kao nagrada i sankcija, kod svih nas. Svi moramo da radimo sve, nema kompleksa više vrednosti. Ako mora da se pomeri fotelja, ja ću to da uradim - rekla je Milica.

Đurđević Stamenkovski istakla je da pravi lider mora da ume da prepozna potencijal u ljudima oko sebe i da pomogne saradnicima da razviju svoje sposobnosti.

- U svakom prepoznaš ono što je dobro, u svakom probudiš ono najbolje. Zadatak je da neko razvije svoj talenat, svako je talentovan za nešto, samo to treba probuditi - poručila je ona.

Govoreći o odnosu između lidera i saradnika, Milica je otkrila i savet koji je dobila od jedne koleginice, a koji se odnosio na autoritet i poverenje u timu.

Kako je navela, ranije joj je bilo rečeno da saradnici ne moraju nužno da vole svog nadređenog, ali da određeni nivo poštovanja mora da postoji.

- Jedna koleginica mi je govorila, ona je imala drugačiji pristup poslu i smatrala je da najbliži saradnici ne moraju da te vole, ali neko strahopoštovanje bi trebalo da postoji. Govorila mi je: "Moraš da znaš, pre ili kasnije će da te ujedu, zato strahopoštovanje" - ispričala je Milica.

Ipak, kako je dodala, iskustvo joj je pokazalo da se najbolji odnosi grade drugačije, kroz poštovanje, poverenje i brigu prema ljudima sa kojima se radi.

- Nakon toga, posle izvesnog perioda mi je rekla: "Imaš saradnike koji te vole, zato što ti voliš njih - zaključila je Milica Đurđević Stamenkovski.

Autor: Snežana Zindović