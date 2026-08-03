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Lepota dolazi iz karaktera! Maja Manojlović otkrila kakve žene su joj bile uzor i pokazala zbog čega je mnogima inspiracija!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Jedno od zaštitnih lica Pink televizije, Maja Manojlović, bila je gošća emisije "Magazin In" kod voditeljke Sanje Marinković, gde je govorila o vrednostima koje je kroz život gradila, ali i o ženama koje su joj od najranijih dana bile uzor.

Prepoznatljiva po svom šarmu, profesionalnosti i posebnoj energiji kojom osvaja publiku, Maja Manojlović je još jednom pokazala zbog čega važi za jednu od omiljenih televizijskih ličnosti. U razgovoru je otkrila da se od detinjstva divila ženama koje su imale snagu da ostanu verne sebi, da se bore za svoje snove i ostvaruju svoje ciljeve, ali bez potrebe da na tom putu povrede druge.

Foto: TV Pink Printscreen

Govoreći o tome kakve žene su za nju predstavljale inspiraciju, Maja je istakla da je najviše cenila one koje uspeh grade na ispravan način , uz ambiciju, trud i poštovanje prema ljudima oko sebe.

- Kada je žena čovek, vrlo je jednostavno. Divila sam se ženama koje ne odustaju od sebe. Koje ostvaruju svoje želje, karijere, poslove i životu i poslu, ali usput, koje nemaju nameru da dok grade svoj put na nekom cilju, gaze ljude i idu preko njih, kako bi došlje do svog cilja. Jednostavno, kada je žena usmerena na sebe, ali bez zlih namera.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Snežana Zindović

#Magazin In

#Maja Manojlović

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