LJUPKA STEVIĆ SE TAJNO UDALA?! Fotografija u belom zbunila sve, a OVO je pozadina priče (FOTO)

Ljupka Stević ume da izazove reakcije na društvenim mrežama zanimljivim potezima i asocijacijom.

Ljupka Stević ponovo je uspela da zaintrigira javnost jednom objavom na društvenim mrežama. Ovoga puta razlog nisu bili nastupi ili nova pesma, već fotografija koja je mnoge navela da pomisle da je pevačica možda stala na ludi kamen.

Misterija

Ljupka je pozirala na jednom imanju okruženom zelenilom, odevena u elegantnu belu haljinu, uz bele sofisticirane papuče, dok je u ruci držala buket cveća. Ceo prizor delovao je veoma svečano i romantično, pa su pratioci odmah počeli da nagađaju da je reč o fotografiji nastaloj neposredno nakon venčanja.

Komentari su se nizali munjevitom brzinom. „Mlada!“, „Kad je bilo venčanje?“, „Da li se Ljupka udala?“ samo su neka od pitanja koja su preplavila njenu objavu. Mnogi su primetili da kombinacija bele haljine, cveća i ambijenta neodoljivo podseća na fotografije kakve mlade često dele nakon izgovorenog sudbonosnog „da“.

Ipak, pevačica nije otkrila pravi povod fotografisanja, pa je misterija ostala nerešena. Upravo to dodatno je podgrejalo radoznalost njenih fanova, koji pokušavaju da odgonetnu da li je u pitanju samo modno fotografisanje, snimanje novog projekta ili možda poruka da se u njenom privatnom životu dogodila velika promena.

Poznato je da Ljupka Stević vodi računa o svom izgledu i da često bira efektne modne kombinacije koje privlače pažnju, ali ovoga puta uspela je da izazove pravu malu buru na internetu. Romantična atmosfera, osmeh na licu i buket u rukama bili su dovoljni da društvene mreže počnu da bruje o mogućem tajnom venčanju. Dok pevačica ne odluči da se oglasi i otkrije o čemu je zaista reč, njeni pratioci nastavljaju da nagađaju, a jedno je sigurno: Ljupka zna kako da jednom fotografijom pokrene lavinu komentara i postane glavna tema na društvenim mrežama.

Autor: M.K.