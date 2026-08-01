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Poznata glumica se javno obratila Milici Todorović: Njena objava sve iznenadila, a pevačica je odmah podelila (FOTO)

Izvor: blic, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Milica Todorović nedavno se vratila nastupima, šest meseci nakon porođaja, a njena koleginica i poznata glumica Anja Mit jednim potezom pokazala je koliko se divi pevačici, njenoj karijeri i pesmama.

Naime, Milica Todorović je podelila trenutak na kojem Anja u izlasku oduševljeno peva i igra uz njenu pesmu. Glumica je uz video napisala emotivnu poruku: "I tebe volimo", što je pevačica odmah podelila sa svojim pratiocima.

Foto: Instagram.com

Iako je od porođaja prošlo pola godine, Milica je iskreno priznala domaćim medijima da joj je činjenica da je postala majka još uvek pomalo nestvarna i čudna.

"Malo je čudno to, ne znam da objasnim. Mislim da još uvek nisam svesna da sam postala mama. Ali svakako, kad me pogleda i kad mi se nasmeje, mogu da crknem", našalila se Milica opisujući neizmernu ljubav koju oseća prema svom sinu Bogdanu.

Foto: Instagram.com

Porodični skandal i tvrdnje zakonite supruge

Ipak, pored profesionalnih uspeha i porodične sreće, pevačica se našla u centru medijskog skandala kada se u javnosti saznalo ko je otac njenog deteta.

Tada se oglasila Lj. M., navodna zakonita supruga Milicinog partnera, tvrdeći da su njih dvoje i dalje u braku koji traje već 19 godina i u kojem imaju dva sina. Ona je za medije izjavila da joj je suprug tek mesec dana ranije saopštio vesti o tome da je dobio dete sa poznatom pevačicom.

Inače, partner Milice Todorović je stariji od nje. Pevačica izbegava da ga pokazuje u javnosti, a izvor navodi da im razlika u godinama nimalo ne smeta u partnerskom odnosu.

Autor: N.B.

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