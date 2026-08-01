Poznata glumica se javno obratila Milici Todorović: Njena objava sve iznenadila, a pevačica je odmah podelila (FOTO)

Milica Todorović nedavno se vratila nastupima, šest meseci nakon porođaja, a njena koleginica i poznata glumica Anja Mit jednim potezom pokazala je koliko se divi pevačici, njenoj karijeri i pesmama.

Naime, Milica Todorović je podelila trenutak na kojem Anja u izlasku oduševljeno peva i igra uz njenu pesmu. Glumica je uz video napisala emotivnu poruku: "I tebe volimo", što je pevačica odmah podelila sa svojim pratiocima.

Iako je od porođaja prošlo pola godine, Milica je iskreno priznala domaćim medijima da joj je činjenica da je postala majka još uvek pomalo nestvarna i čudna.

"Malo je čudno to, ne znam da objasnim. Mislim da još uvek nisam svesna da sam postala mama. Ali svakako, kad me pogleda i kad mi se nasmeje, mogu da crknem", našalila se Milica opisujući neizmernu ljubav koju oseća prema svom sinu Bogdanu.

Porodični skandal i tvrdnje zakonite supruge

Ipak, pored profesionalnih uspeha i porodične sreće, pevačica se našla u centru medijskog skandala kada se u javnosti saznalo ko je otac njenog deteta.

Tada se oglasila Lj. M., navodna zakonita supruga Milicinog partnera, tvrdeći da su njih dvoje i dalje u braku koji traje već 19 godina i u kojem imaju dva sina. Ona je za medije izjavila da joj je suprug tek mesec dana ranije saopštio vesti o tome da je dobio dete sa poznatom pevačicom.

Inače, partner Milice Todorović je stariji od nje. Pevačica izbegava da ga pokazuje u javnosti, a izvor navodi da im razlika u godinama nimalo ne smeta u partnerskom odnosu.



Autor: N.B.