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Bio si sve u mom životu... Mala Cana ne dolazi sebi, objavila fotografiju sa Andrijom Bajićem, njene reči kidaju dušu (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pevačica Mala Cana ne dolazi sebi nakon smrti supruga Andrije Bajića.

Na svom Instagram profilu podelila je njihovu zajedničku fotografiju, uz potresnu poruku kojom je pokazala da tuga i dalje ne jenjava.

"Nedostaješ mi, milo moje, živote moj, snago moja. Nedostaje mi tvoj pogled, zagrljaj, tvoja nežnost, tvoj osmeh, sve tvoje. Volela sam te i uvek ću te voleti kao i ti mene. Znam da bi voleo da sam hrabrija, jaka, ali otišao si sa sobom i deo mene... Oprosti mi što nisam ništa od toga što bi ti voleo da me takvu vidiš. Znam da si tu kraj mene, da me čuvaš onako kako si ti najbolje znao. Osećam da je ovo što mi je ostalo život, samo tvoj deo koji me drži u životu. U mom životu si bio sve, a sada su ostala prazna mesta i posle tebe niko. Neka mi te anđeli čuvaju i podare Carstvo nebesko. Čekaj me", napisala je pevačica.

Ćerke izbacile stvari na ulicu

Ćerke pokojnog Andrije Bajića su u nedelju, 26. jula iz porodične kuće u Beogradu izbacile sve stvari pevačice poznate kao Mala Cana i ostavile ih na ulici.

Zatečena prizorom, pevačica je odmah pozvala policiju, koja je intervenisala u najkraćem roku. Nakon što su obavili razgovor sa Malom Canom, policijski službenici su ušli u dom kako bi čuli i drugu stranu priče. U međuvremenu, potresena pevačica se oglasila i priznala da je u potpunom šoku.

Autor: pink.rs

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