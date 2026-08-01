Rada Manojlović o nastupu sa koleginicom na KORIDI: Još se nismo dogovorili da se nas dve borimo sa bikovima

Pevačica Rada Manojlović sumirala je utiske o paklenom letnjem tempu, nastupima bez odmora i promenama na muzičkoj sceni, a bez dlake najeziku prokomentarisala je i najavu o nastupu na nesvakidašnjoj manifestaciji. Rada Manojlović je na crnogorskom primorju i gotovo da nema trenutak predaha.

Iako je umor očigledan usled zgusnutog rasporeda koji nosi letnja sezona, Rada je otkrila kako se nosi sa svakodnevnim pritiskom i iscrpljenošću.

"Osećam se razluđeno, što bi rekao naš narod. Kad duva vetar ovako, lete mi misli (smeh), ne mogu da se koncentrišem. Stigla sam jutros rano ovde sa jedne svirke. Nama je sada sezona, radimo non-stop. Uspela sam dva sata da budem na plaži, udarilo me sunce, sad mi se malo spava, ali dobro sam. Nisam navikla na sunce, jer me sunce ne viđa pošto mnogo radim. Sad samo čekam da uđem u klub, uključim ono moje dugme i budem ona Rada koju ljudi očekuju. Inače, krevet plače za mnom", kazala je.

Tokom razgovora, pevačica se prisetila svojih početaka u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", koje ju je i lansiralo u sam vrh estrade. Kada su joj preneli srdačne pozdrave kolege Nemanje Stevanovića, Rada nije skrivala oduševljenje, ali se i osvrnula na to koliko se estrada promenila u odnosu na period od pre dve decenije.

"Jao, obožavam ga! Veliki pozdrav za njega. Bilo je to neko drugo vreme kada smo mi bili u 'Zvezdama Granda', prošlo je već 20 godina. Svako vreme nosi svoje breme. Danas i najveći pevači dugo čekaju pravu pesmu, sve se promenilo. Promenili su se mediji, danas možeš svuda da se pojaviš i da budeš aktuelan. Ima nas mnogo više nego ranije", bila je jasna Rada za "Grand".

"Preko dana su borbe bikova, pre toga mi pevamo"

Poslednjih dana veliku pažnju javnosti i društvenih mreža privukla je najava zajedničkog nastupa Rade Manojlović i Goge Sekulić u blizini Splita, u okviru poznate manifestacije čiji je centralni deo borba bikova.

Obožavatelji su se na internetu već podelili na "Radin" i "Gogin" tabor, a pevačica je kroz smeh razrešila sve nedoumice oko svog učešća u ovom događaju.

"Vidite, dogovoreno je da nas dve pevamo, još nije dogovoreno da se borimo sa bikovima (smeh). Na to ne bih pristala. Mi nastupamo uveče, to je muzički program, a preko dana su borbe bikova", kaže Rada, o čijoj slici sa primorja sa mišićavim muškarcem ne prestaje da se priča.



Autor: N.B.