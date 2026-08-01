NJENOJ LEPOTI SU SE DIVILI I SVI SU JOJ PREDVIĐALI USPEŠNU KARIJERU: Odjednom se povukla sa scene, a sad izgleda drugačije, ima drugo ime i neobično z

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NJENOJ LEPOTI SU SE DIVILI I SVI SU JOJ PREDVIĐALI USPEŠNU KARIJERU: Odjednom se povukla sa scene, a sad izgleda drugačije, ima drugo ime i neobično zanimanje

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevačica Ljiljana Rančić, poznatija kao Madam Piano harala je muzičkom scenom, a najveću popularnost dostigla je duoetom „Eternal love" koji je snimila sa Italijanom Frankom Masijem.

Ovaj hit bio je izuzetno popularan, a čuvena Madam Piano je na vrhnucu karijere, 2003. godine donela odluku da se povuče sa scene, te se posvetila astrologiji.

O njenoj privatnosti malo se zna, međutim, jednom prilikom ispričala je da je shvatila da je javni život opterećuje. Najpre je počela da radi kao profesor, ali je i diplomirala na astrološkom institutu pa se bavi i astrologijom, koja je, kako je više puta isticala, njena velika ljubav.

Foto: TV Pink Printscreen

Stekla je sertifikat međunarodnog profesionalnog astrologa i danas se predstavlja pod pseudonimom Nia Nedeljković. Ona se dosta i promenila pa bi je malo ko prepoznao danas.

Madam Piano je već odmalena pokazivala talenat za muziku i naučila da svira violinu.Prvi nastup je imala 1991. sa glumicom Anom Sofrenović, a dve godine kasnije je pobedila na festivalu Beogradsko proleće sa pesmom "Sanjam". Od tada se njeni uspesi nižu.

Bila je udata za kolegu Dejana Škopelju, člana bendova "U škripcu" i "Babe". Sa njim je dobila ćerku Lunu. Sada je udata za Marka Nedeljkovića i sa njim ima sina Luku.

Autor: N.B.

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