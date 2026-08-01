'SVAŠTA SMO PROŠLI' Anabela otkrila u kakvom je sad ODNOSU sa Andrejem, pa progovorila o Kiji Kockar NAKON TOLIKO GODINA

Anabela Atijas ovog leta radi, ali i pored svih obaveza, pevačica pronalazi vreme za sebe kada se iz svega isključi i utone u "svoj svet", kako je i sama priznala.

- Brzo ja to nekako nađem, napravim neki reset i nađem za sebe vreme, makar to bilo, ono, jedno prepodne ili jedno veče.Imam neki svoj, da kažem, svet u koji utonem na par sati i vrlo se brzo resetujem. Ali prosto sam negde našla način na koji to dam svom telu, onako, zaista istinski odmor. Čudno, čudno zvuči što kratko traje, ali prosto sam našla alat za to. Možda kad radiš i kad je potreban taj odmor, verujem da je alat i porodica i deca. Evo, baš malopre, u putu do ovde, na vezi sa ćerkicom - ispričala je Anabela u razgovoru za Blic.

"Porodica sve trpi"

Pevačica je stalno u kontaktu sa ćerkama i unukama, a u razgovoru je priznala i koliko je porodica važna.

- Bez obzira što imamo toliko godina koliko imamo, još uvek najviše na svetu veruješ svojoj mami. Nekako si najotvoreniji, najiskreniji prema mami, logično - istakla je Anabela i dodala:

- Šta drugo nego prevazići sve teškoće i zaboraviti, oprostiti, ostaviti tamo negde, u nekoj prošlosti gde i pripada. Jer, po meni, porodica je ta koja sve, sve trpi.Ono, to je mesto gde možeš da se rasturiš, ono, da se raspeš u komade, da budeš i ovakav i onakav, i oni treba da te prihvate baš takvog kakva si za njih. Takav si za njih - objasnila je.

"Andrej i ja smo svašta prošli"

Anabela je tokom razgovora priznala da su ona i njen suprug svašta prošli, ali i opstali.

- Svi smo jedni za druge tu. Svi, stvarno. Mislim, znam da pred kim god od njih da pokažem u trenutku svoju slabost, da ću naići na ono najčistije razumevanje, da će me pričuvati, pridržati, što se kaže. Naravno, moj partner u svemu tome je moj suprug, i to je ono što je najvažnije, zato valjda i biramo takve ljude u životu - govori Anabela, pa otkriva pojedinosti iz života sa Andrejem.

- On i ja smo stvarno svašta prošl i opstali, i nekako sam na taj deo najponosnija. Znaš kako kažu, deca dođu i odu, nađu svoje, mislim svoje partnere, ostvare porodicu, što je normalno, ali na kraju krajeva, osećam on i ja, i ja se baš, onako, radujem svemu što nam dolazi - ispričala je pevačica.

"Kija me ne zanima"

- Toliko je godina prošlo, toliko je vremena prošlo... Postoje ljudi na koje sam zaista najiskrenije, evo, najiskrenije, zaboravila, stavila tačku, apsolutno nema potrebe. Svako u životu radi ono i daje ono što nosi u sebi. Ja u sebi u ovog momenta nosim stvarno preveliku ljubav, nosim pozitivnu energiju, nosim svu lepotu ovog sveta, u smislu, živim jedan život koji sam sanjala, dešava mi se jedan predivan, kažem, trenutak gde ja uživam u svojoj karijeri, u svojim ćerkama, u svojim unukama, u svom partneru, u svemu ovom, u svoj ovoj lepoti, da bi se ja sad vraćala. Mislim, uopšte nemam problem više da misli ko šta hoće, da priča ko šta hoće. Vreme će i život da nas ili prikaže ili pokaže ili demantuje, baš onakvima kakve jesmo - otkrila je Anabela na pitanje o Kiji Kockar, pa se nadovezala na opasku da je "došla u njen grad" da peva:

- Uopšte nemam, nemam nikakve emocije, nemam nikad ništa, apsolutno mi je, onako, jedna ravna linija. Kao da si mi rekao, ono, sad vidi tamo onaj list. Ne znam, možda bih se pre okrenula za onim listom što je otpao tamo. Pa dobro, pa šta sad? Mislim, Bože moj, idemo dalje. Ja sam pre toga imala jedan Tašmajdan koji je bio, mogu da kažem, na neki način stvarno kruna moje karijere, jer se desila u mojim godinama - zaključila je Anabela za pomenuti medij.

Autor: Iva Besarabić