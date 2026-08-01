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Tuga do neba: Preminuo poznati glumac, evo gde i kada će biti sahranjen

Izvor: kurir, Foto: Pixabay.com ||

Tokom karijere ostvario je brojne pozorišne, televizijske i filmske uloge, a osim glume bavio se i pisanjem. Autor je knjige "Ja, moj otac", koju je objavio 2008. godine. Šira publika ga pamti u epizodi Milutina u seriji "Seljaci" uz Velimira Batu Živojinovića.

Glumac Dragiša Milojković preminuo je petak u Kliničkom centru Kragujevac posle kraće bolesti. Sada je objavljeno i kada će glumac biti sahranjen.

"Obaveštavamo kolege i prijatelje da će se sahrana Dragiše Mihajlovića, glumca Beogradskog dramskog pozorišta, održati u utorak 4. avgusta u 11:30 časova na Gradskom groblju u Jagodini", piše u saoštenju BDP.

Foto: Printscreen YouTube

Rođen je u Jagodini 12. maja 1971. godine, a glumu je diplomirao na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesora Petra Banićevića. Tokom karijere ostvario je brojne pozorišne, televizijske i filmske uloge, a osim glume bavio se i pisanjem. Autor je knjige "Ja, moj otac", koju je objavio 2008. godine. Šira publika ga pamti u epizodi Milutina u seriji "Seljaci" uz Velimira Batu Živojinovića.

Podsetimo, serija "Seljaci" je domaća humoristička serija koja kroz komediju prikazuje život jedne savremene seoske porodice i brojne situacije proistekle iz našeg mentaliteta.

U središtu priče je porodica Prokić, tri generacije koje žive u selu Treskavica. Tu su stogodišnji deda Mile, njegov sin Jeremija, koji je glava porodice i predsednik sela, supruga Razumenka, kao i njihova deca sa različitim željama i ambicijama. Sin Milutin sanja o odlasku u Pariz, snajka želi da postane pevačica, dok je drugi sin već u Parizu, a ćerka živi u Beogradu. Uloga Milutina je bila baš uloga po kom ćemo pamtiti pokojnog Milojkovića.

Autor: N.B.

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