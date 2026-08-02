Voditeljka (53) pokazala telo u kupaćem: Grmi kako izgleda, a svi gledaju samo u jedan detalj (FOTO)

Voditeljka Nikolina Pišek još jednom je dokazala da su godine za nju samo broj objavivši izazovne kadrove u kupaćem kostimu. Ona se skinula u atraktivan crveni kupaći kostim i pokazala savršeno izvajanu figuru dok se opuštala u džakuziju.

Iako ima 53 godine, lepa voditeljka ponosno nosi telo za medalju na kom bi joj pozavidele i duplo mlađe dame.

Oduševljeni pratioci ne prestaju da joj dele komplimente na račun besprekornog izgleda, ističući da Nikolina nikada nije izgledala atraktivnije.

Ima pametnu vilu od 1.600 kvadrata

U pitanju je "pametna" vila od 400 kvadrata sa zemljištem od čak 1.600 kvadrata. Nikolina ništa nije htela da prepusti slučaju kad je reč o ovoj vili, pa ju je u potpunosti sama osmislila, po svom ukusu i željama, za razliku od stana u Beogradu, koji joj se nikad nije sviđao i koji je bio uređen u "muškom" stilu, kako je isticala, onako kako je to Vidoje želeo.

Ona je u izradi projekta imala pomoć jedne svoje školske drugarice, a posebno je zanimljivo da je to jedna od prvih vila u Zagrebu koja je izgrađena da funkcioniše po principu prave "pametne" kuće.

U praksi, to znači da će ova kuća sama proizvoditi potrebnu energiju i bukvalno "razmišljati" umesto vlasnika. Upravo iz tog razloga cela izgradnja i uređenje se produžilo.

Autor: N.B.