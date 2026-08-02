DEA DANAS IZLAZI IZ PORODILIŠTA SA ĆERKOM IRIS: Njen suprug stigao u Narodni front, u rukama nosi veliko iznenađenje za novopečenu mamu (FOTO+VIDEO)

Ponosni tata jedva dočekao da dođe u porodilište po svoju suprugu i naslednicu!

Voditeljka Dea Đurđević pre nekoliko dana na svet je donela svoju ćerkicu, kojoj su ona i njen suprug Lazar dali prelepo ime Iris. Nakon porođaja Dea se povukla iz javnosti, kako bi se oporavila i u potpunosti posvetila naslednici.

Danas je svanuo dan kada Dea sa svojom naslednicom napušta porodilište Narodni front, a po njih je stigao ponosni tata Lazar.

Lazar je u rukama držao ogroman buket cveća koji je poneo u porodilište za voditeljku, a srećna porodica će uskoro biti na okupu kod kuće.

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Veliko slavlje i suze radosnice

Podsećamo nakon što je Dea ćerku donela na svet, njen suprug napravio je veliko slavlje tim povodom:Nosio je majicu sa natpisom "cepaj tatu, ima novu šeficu", što je svima izmamilo osmeh na lice.

- Više sam se ja uplašio nego Dea, da vam kažem! Ona je to sve lagano podnela - rekao je Dein muž na slavlju.

- Bilo je suza radosnica, volim je najviše na svetu, ona je najveći borac! Prvi utisci su fantastični, najsrećniji sam! Dea je birala ime, a devojčicu sam držao kad se rodila, al' na kratko, 5, 10 minuta - otkrio je on.

Autor: M.K.