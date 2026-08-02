Srećna porodica spremna za novi život sa naslednicom Iris.

Voditeljka TV Pink Dea Đurđević pre nekoliko dana na svet je donela svoju ćerkicu, kojoj su ona i njen suprug Lazar dali prelepo ime Iris. Nakon porođaja Dea se povukla iz javnosti, kako bi se oporavila i u potpunosti posvetila naslednici.

Dea je danas sa suprugom Lazarom i ćerkicom Iris napustila Narodni front, a tom prilikom je dala i izjavu za naš portal.

- Odlično je sve proteklo, sve je prošlo u najboljem redu, vidite da smo nasmejani, beba spavka. Pošto mirnije spava, onda je tatina - kaže Dea za Pink.rs.

- Odlično je, navikavamo se još, imam dobar izbor muža i bolnice. Osećala sam se tako maženo i paženo, kao kraljica. Zajednički smo se odlučili za ime, tačnije ja - rekla je voditeljka.

- Sve smo pripremili, čeka je iznenađenje. Na slavlju je bilo prelepo - rekao je Lazar za Pink.rs.

- Meni je to predivno, sve vreme sam bila na video-pozivima. Sve kolege su mi se javile, nisam stigla još da pročitam sve poruke, Iris je prioritet - rekla je Dea.

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Autor: M.K.