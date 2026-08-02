NAŠ PEVAČ SE PRESELIO U CRNU GORU: Napustio Beograd sa porodicom, pa otkrio šta ga je najviše brinulo

Pevač Nemanja Stevanović napravio je veliku životnu promenu kada se sa porodicom preselio iz Beograda u Crnu Goru.

Kako je otkrio, život na crnogorskom primorju doneo mu je upravo ono što je oduvek želeo – mirniju svakodnevicu i znatno više vremena za porodicu, a samo preseljenje predstavlja ostvarenje njegovog dečačkog sna.

— Neke kockice su morale da se poklope, ali kada su se poklopile, nismo oklevali ni sekunde. Za mesec dana smo se prepakovali, spakovali i došli ovde. Motiv je moj neki san i moja želja od malena, da živim na moru. Takođe, supruga Jelena voli more, a Maša je povukla na mene i obožava — ispričao je Nemanja Stevanović.

Najveća briga — kako će se ćerka Maša snaći?

Ipak, odlazak u potpuno novu sredinu doneo je i određene strahove, a najveća briga poznate porodice bila je kako će se njihova ćerka snaći nakon promene adrese. Međutim, naslednica ih je potpuno iznenadila.

— To nam je bila najveća briga. Ona je sve prihvatila bez problema. Iz privatne škole u Beogradu prešla je ovde u državnu, druga država, druga deca, drugi ljudi, ali ona je to ishendlovala bez ikakvih problema. Fantastično su je prihvatili i sada uživa sa svojim drugaricama na raspustu — ponosno je istakao pevač.

Maša sada već ima 12 godina, a Nemanja priznaje da mu je istovremeno i prelepo i teško dok gleda kako ona odrasta.

— Drago mi je kada vidim kako stasava u jednu predivnu i prelepu devojku, ali sa druge strane mi je krivo što ja starim. Nisam još pomirio ta dva osećanja — iskren je on.

O povratku u Beograd i gostima na primorju

Na pitanje da li mu nedostaje život u glavnom gradu Srbije, pevač je priznao da mu iz Beograda zapravo ništa ne fali, osim pojedinih ljudi. Ipak, prijatelji i porodica ga redovno obilaze na primorju.

— Oni mi dolaze u goste, pogotovo kada krene sezona. Moja supruga se zeza i kaže: „Daj da uzmemo neki rokovnik da pišemo ko kad dolazi“. Baš nam je drago što nam dolaze. Mnogo je lepše nego u Beogradu ili bilo kom gradu — kaže kroz osmeh pevač i dodaje da se njegova supruga Jelena odlično snašla, te da im ovaj život savršeno odgovara jer je "dom tamo gde je porodica".

Slobodno vreme pevač najradije provodi na svom brodiću.

— Od nedelje do subote popodne sam na moru, uživam — otkrio je Stevanović.

Karijera na pauzi i tople reči za bivšu koleginicu

Što se tiče muzičke karijere, Nemanja trenutno nema planove za snimanje novih pesama, ističući da je još pre dve godine doneo odluku da ne snima ništa novo. Kako kaže, zadovoljan je trenutnom situacijom jer posla ima, a putovanja na nastupe u Srbiju mu ne predstavljaju problem pošto brzo stigne avionom.

— Nemam ništa novo, jer sam pre dve godine izjavio da neću da snimam ništa novo. I ovi što snimaju, malo toga urade. Sačekaćemo neko lepše vreme za to. Radim, hvala Bogu, da li u Beogradu ili ovde, isto mi je. Kada idem u Srbiju da radim, brzo sam avionom tamo, nije mi problem — jasan je on.Ovom prilikom se osvrnuo i na period kada je sa Silvijom Nedeljković vodio popularno takmičenje „Zvezde Granda“, te prokomentarisao rad trenutnih voditelja Ane Sević i Milana Mitrovića za koje kaže da su ozbiljan dvojac koji radi vrhunski i sve drži pod konac. Posebno ga je obradovala vest da će njegova nekadašnja saradnica uskoro postati majka.— Čuo sam da će Silvija uskoro da postane mama i to je zaista prelepo. Posle toliko godina mogu da zamislim kolika je njihova sreća i čestitam im. Nismo u kontaktu, imao sam Saletov broj, ali mislim da je promenio. Nabaviću broj pa ću im čestitati, a evo čestitam i javno, da ste živi, zdravi i srećni i da uživate kao porodica — poručio je Nemanja.

Autor: M.K.