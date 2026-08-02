Glumica objavila sliku sa majkom i raznežila sve: Jedna stvar je mnoge iznenadila, a komentari samo pljušte (FOTO)

Poznata glumica Nela Mihajlović oduševila je svoje pratioce na društvenim mrežama emotivnom fotografijom na kojoj pozira sa svojom majkom. Na zajedničkoj slici njih dve nasmejane uživaju u prirodnom okruženju, dok je u prvom planu prelep buket roze cveća.

Nela je uz ovu objavu stavila kratku poruku „Majka” uz emotikon crvenog srca. Obožavaoci su ubrzo uzvratili brojnim komentarima, ističući lepotu i pozitivnu energiju kojom obe zrače.

Ovaj prelep prizor još jednom je potvrdio koliko glumica neguje porodične vrednosti i bliskost sa svojom majkom.

Glumica ne krije da su je u porodičnom domu od prvog dana zvali Nela. Ipak, na Danijela Mihailović odazivala se i tokom studija.

- Na klasi, od pet devojaka nas tri smo bile Danijele - počela je razgovor „U krugu porodice“ Nela.

- Sve tri smo dobile angažman u Narodnom pozorištu i jednom prilikom kada su me preporučili za jednu ulogu, dok je to stiglo do pozorišta, ulogu je dobila druga Danijela i danas sam sigurna da joj je ta uloga u potpunosti pripadala. Ipak, jedva sam dočekala priliku i rekla molim vas, upišite me kao Nela Mihailović - rekla je Nela, piše "Story".

Od tada je Nela za glumačku, ali i javnu scenu Nela Mihailović, a njeno pravo ime Danijela stoji još samo u ličnoj karti.



Autor: N.B.