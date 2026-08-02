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PEVAČICA (44) SA NAJVEĆIM PRIRODNIM GRUDIMA ZAPALILA MREŽE: Nekad pozirala za Plejboj, danas izgleda bolje nego ikad

Izvor: blic, Foto: Instagram.com ||

Hrvatska pevačica, spisateljica i medijska ličnost Nives Celzijus još jednom je usijala društvene mreže najnovijim objavama sa odmora u Opatiji.

Nives se skinula u minijaturni bikini i pozirala ležeći na stomaku, pa izbliza pokazala bujne obline koje su njene pratioce ostavile bez daha.

Foto: Instagram.com

U 44. godini, Nives izgleda atraktivnije nego ikada. Bez ustručavanja redovno deli provokativne trenutke iz svakodnevnog života, a novim snimkom pod suncobranima Opatije dokazala je da i dalje nosi titulu jedne od najzgodnijih žena u regionu.

Komentari oduševljenih fanova ne prestaju da pristižu, a mnogi ističu da joj godine daju samo dodatni šarm i seksepil.

Foto: Instagram.com

Od Minimaksa do Playboy-a

Podsetimo, Nives je javnu scenu osvojila još kao tinejdžerka. Sa svega 17 godina privukla je ogromnu pažnju javnosti kada se pojavila u kultnoj emisiji kod legendarnog Minimaksa, gde je svojom smelošću i stavom odmah najavila da je rođena za šou-biznis.

Ubrzo nakon toga usledilo je i njeno čuveno slikanje za prestižni magazin Playboy, što je bio potez koji je lansirao među najtraženija lica u regionu.

Decenijama kasnije, Nives i dalje vlada medijskim prostorom — bilo kroz muziku, knjige ili provokativna izdanja kojima redovno pomera granice na mreži.

Inače, Nives je nakon razvoda ostala da živi sa bivšim mužem, a priznala je da se ne slaže najbolje sa njegovom devojkom.

Autor: N.B.

#Karijera

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