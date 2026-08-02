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Danas bi imali duplo slavlje: Pevačica se oglasila na rođendan pokojnog supurga, emotivnom objavom rasplakala sve (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Pevačica Aleksandra Tadić Ćipka dirnula je brojne pratioce emotivnom objavom na društvenim mrežama.

Naime, ona je na svom Instagram profilu podelila fotografiju nje i njenog pokojnog supruga nastalu u srećnijim danima, uz potresne reči koje nikoga nisu ostavile ravnodušnim.

- Na današnji dan rođen je ON. Nebojša, ljubav, sreća, muž, ceo svet... Oduvek i zauvek! U tvoju čast, srećna nam slava ljubavi.- napisala je pevačica.

Njena objava izazvala je brojne reakcije i poruke podrške, a pratioci su joj u komentarima uputili reči utehe i podrške, ističući da se ljubav poput njihove ne zaboravlja.

Podsetimo, Aleksandra Ćipka je nakon smrti supruga otvoreno govorila o tome koliko joj je teško pao gubitak čoveka sa kojim je planirala budućnost. Veliku pažnju javnosti izazvala je i njena odluka da unapred kupi grobno mesto pored Nebojše, kako bi, kako je tada govorila, jednog dana počivali jedno pored drugog.

Autor: N.B.

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