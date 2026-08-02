Danas bi imali duplo slavlje: Pevačica se oglasila na rođendan pokojnog supurga, emotivnom objavom rasplakala sve (FOTO)

Pevačica Aleksandra Tadić Ćipka dirnula je brojne pratioce emotivnom objavom na društvenim mrežama.
Naime, ona je na svom Instagram profilu podelila fotografiju nje i njenog pokojnog supruga nastalu u srećnijim danima, uz potresne reči koje nikoga nisu ostavile ravnodušnim.
- Na današnji dan rođen je ON. Nebojša, ljubav, sreća, muž, ceo svet... Oduvek i zauvek! U tvoju čast, srećna nam slava ljubavi.- napisala je pevačica.
Njena objava izazvala je brojne reakcije i poruke podrške, a pratioci su joj u komentarima uputili reči utehe i podrške, ističući da se ljubav poput njihove ne zaboravlja.
Podsetimo, Aleksandra Ćipka je nakon smrti supruga otvoreno govorila o tome koliko joj je teško pao gubitak čoveka sa kojim je planirala budućnost. Veliku pažnju javnosti izazvala je i njena odluka da unapred kupi grobno mesto pored Nebojše, kako bi, kako je tada govorila, jednog dana počivali jedno pored drugog.
Autor: N.B.