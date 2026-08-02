EMOTIVNI PRIZOR SA MORA! Saša Kovačević objavio najlepšu fotografiju trudne Zorane, jedan detalj je svima privukao pažnju (VIDEO)

Pevač Saša Kovačević podelio je sa svojim pratiocima nežan i emotivan trenutak sa letovanja, objavivši fotografiju trudničkog stomaka svoje supruge Zorane Tasovac. Par trenutno uživa na odmoru pored mora, a romantična fotografija privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama.

Na fotografiji se vidi Zorana u crnom bikiniju, dok je u prvom planu njen trudnički stomak na kojem je belom kremom nacrtano srce.

Saša i Zorana poslednjih dana uživaju u letnjim čarima, koristeći svaki trenutak za odmor i stvaranje uspomena pred dolazak bebe, a sve vreme sa njima je Zoranina ćerka iz prvog braka, koju pevač gleda kao svoju.

Podsetimo, par je pre nekoliko meseci izgovorio sudbonosno "da" na intimnoj ceremoniji, daleko od očiju javnosti, u krugu najbližih članova porodice i prijatelja. Njihovo venčanje bilo je upravo onakvo kakvo su priželjkivali, diskretno, elegantno i ispunjeno emocijama.

Sada, nakon venčanja i zajedničkog odmora na moru, Saša i Zorana sa nestrpljenjem odbrojavaju dane do trenutka kada će postati roditelji, a svaki novi detalj koji podele sa pratiocima izaziva veliko interesovanje i brojne pozitivne reakcije.

Autor: N.B.