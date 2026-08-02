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EMOTIVNI PRIZOR SA MORA! Saša Kovačević objavio najlepšu fotografiju trudne Zorane, jedan detalj je svima privukao pažnju (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs, E-Stock ||

Pevač Saša Kovačević podelio je sa svojim pratiocima nežan i emotivan trenutak sa letovanja, objavivši fotografiju trudničkog stomaka svoje supruge Zorane Tasovac. Par trenutno uživa na odmoru pored mora, a romantična fotografija privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama.

Na fotografiji se vidi Zorana u crnom bikiniju, dok je u prvom planu njen trudnički stomak na kojem je belom kremom nacrtano srce.

Foto: Instagram.com

Saša i Zorana poslednjih dana uživaju u letnjim čarima, koristeći svaki trenutak za odmor i stvaranje uspomena pred dolazak bebe, a sve vreme sa njima je Zoranina ćerka iz prvog braka, koju pevač gleda kao svoju.

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Podsetimo, par je pre nekoliko meseci izgovorio sudbonosno "da" na intimnoj ceremoniji, daleko od očiju javnosti, u krugu najbližih članova porodice i prijatelja. Njihovo venčanje bilo je upravo onakvo kakvo su priželjkivali, diskretno, elegantno i ispunjeno emocijama.

Sada, nakon venčanja i zajedničkog odmora na moru, Saša i Zorana sa nestrpljenjem odbrojavaju dane do trenutka kada će postati roditelji, a svaki novi detalj koji podele sa pratiocima izaziva veliko interesovanje i brojne pozitivne reakcije.

Autor: N.B.

#Brak

#Saša Kovačević

#Trudnoća

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