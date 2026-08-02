GDE GOD SE POJAVI, ODUZIMA DAH! Ana Ivanović u minijaturnom bikiniju istakla savršenu figuru, cena kupaćeg će vas šokirati!

Nekadašnja teniserka Ana Ivanović ponovo je očarala svoje pratioce na društvenim mrežama novom letnjom fotografijom.

Ona je pozirala u atraktivnom minijaturnom bikiniju marke Barberi, čija se cena kreće oko 500 evra, preko kojeg je ležerno ogrnula providnu crnu košulju, ističući svoju besprekornu i zategnutu figuru.

Celokupan stajling Ana Ivanović upotpunila je elegantnim sunčanim naočarima i modernom obućom, dok je nasmejana uživala u sunčanom danu i prelepom ambijentu.

Bivša prva teniserka sveta i majka trojice sinova još jednom je dokazala da je u vrhunskoj formi i da sa razlogom nosi titulu jedne od najlepših žena na ovim prostorima. Ova objava ubrzo je prikupila pregršt pozitivnih reakcija i komplimenata na račun njenog prirodnog i sofisticiranog izgleda.

"Zdravlje je bogatstvo, nikada nisam verovala u dijete"

Ona dan započinje detoks smutijem koji koji joj podiže energiju i odličan je za detoks.

Limun, jabuka, ananas, blitva, povrće i voće je koje je stavila u blender sa malo vode, a onda napitak s slašću popila.

Ana je jednom prilikom rekla da ne veruje u dijete već smatra da je ključ u zdravoj i balansiranoj ishrani.

- Zdravlje je bogatstvo. Nikada nisam verovala u dijete, već u kvalitetnu ishranu - rekla je tada.

Ona je rekla i da život ne može da zamisli bez japanskog mača čaja. U pitanju je zeleni čaj u prahu, koji donosi brojne blagodeti našem organizmu. Bivša teniserka ga obično konzumira hladnog, a obožava ga jer smanjuje stres, pa samim tim i sprečava nastanak bora.

- Obožavam sjajna dejstva mača čaja. Smanjuje stres i poboljšava koncentraciju, memoriju i raspoloženje - rekla je tada ona.



Autor: N.B.