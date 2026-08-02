SVETI ILIJA ČUVA NJENOG SINA ILIJANA! Anastasija Ražnatović se oglasila na veliki praznik i raznežila sve moćnom porukom!

Pevačica Anastasija Ražnatović nedavno se ostvarila u ulozi majke i na svet donela sina kojem jsu ona i njen suprug Nemanja Gudelj dali ime Ilijan.

Povodom velikog praznika, Svetog Ilije, ona se oglasila na Instagramu i svima poželela srećan i blagosloven Ilindan. Uz molitveni stih posvećen ovom svetitelju, Anastasija je podelila dirljivu poruku o ljubavi prema Bogu, istini i bližnjima.

Njeno oglašavanje ima posebnu emotivnu simboliku jer je ime njenog naslednika direktno izvedeno od imena Proroka Ilije, te današnji praznik na neki način predstavlja i njegov prvi imendan.

Ova prelepa posveta svetitelju-zaštitniku malog Ilijana raznežila je brojne pratioce koji su novopečenoj majci uputili pregršt toplih čestitki.

"Srećan i blagosloven Ilindan! Neka plamen revnosti Svetog proroka Ilije zapali u našim srcima ljubav prema Bogu, bližnjima i istini. Sveti proroče Ilija, moli Boga za nas!" - pisalo je u njenoj objavi.

Porodila se 15. jula

Anastasija Ražnatović porodila se 15. jula u privatnoj bolnici u Sevilji, a cela porodica Gudelj bila je u bolnici, kao bi bila uz nju.

Porođaj je prošao u najboljem redu, a dečak je rođen sa 3.600 grama. Roditelji su za njega odabrali ime Ilijan što znači "Onaj koji pripada Bogu".

Značenje ime Ilijan

Dečak je dobio ime koje nije preterano često na našim prostorima, ali koje sa sobom nosi snažnu simboliku i bogatu tradiciju.

Ime Ilijan ima duboke biblijske korene i izvedeno je iz hebrejskog imena "Eliyahu", čije se značenje prevodi kao "Bog je moj Gospod" ili "onaj koji pripada Bogu". U različitim kulturama, ovo ime simbolizuje snagu, svetlost, veru i zaštitu, a Anastasija i Nemanja su ga odabrali upravo zbog te posebne energije i poruke koja će dete pratiti kroz život.



Autor: N.B.