PINK.RS PAPARACO: Nataša Bekvalac stigla na večerašnji koncert Dina Merlina u Koševu, evo ko joj pravi društvo (FOTO)

Večerašnji koncert Dina Merlina na stadionu Koševo okupio je veliki broj posetilaca iz celog regiona, a među njima je bila i Nataša Bekvalac.
Naša ekipa uslikala je popularnu pevačicu po dolasku na koncert, gde je stigla u društvu prijatelja. Nataša je za ovu priliku odabrala ležernu letnju kombinaciju – belu majicu i svetle široke farmerke, dok je sve vreme bila nasmejana i odlično raspoložena.
Pre ulaska na stadion, Bekvalčeva je ćaskala sa prijateljima i razmenjivala utiske, a potom se zajedno sa ekipom uputila ka ulasku na stadion.
Sudeći po fotografijama, pevačica je rešila da slobodno veče provede uživajući u hitovima Dina Merlina i sjajnoj atmosferi koja je vladala u Sarajevu.
Autor: N.B.