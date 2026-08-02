AKTUELNO

Domaći

PINK.RS PAPARACO: Nataša Bekvalac stigla na večerašnji koncert Dina Merlina u Koševu, evo ko joj pravi društvo (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Večerašnji koncert Dina Merlina na stadionu Koševo okupio je veliki broj posetilaca iz celog regiona, a među njima je bila i Nataša Bekvalac.

Naša ekipa uslikala je popularnu pevačicu po dolasku na koncert, gde je stigla u društvu prijatelja. Nataša je za ovu priliku odabrala ležernu letnju kombinaciju – belu majicu i svetle široke farmerke, dok je sve vreme bila nasmejana i odlično raspoložena.

Foto: Pink.rs

Pre ulaska na stadion, Bekvalčeva je ćaskala sa prijateljima i razmenjivala utiske, a potom se zajedno sa ekipom uputila ka ulasku na stadion.

Foto: Pink.rs

Sudeći po fotografijama, pevačica je rešila da slobodno veče provede uživajući u hitovima Dina Merlina i sjajnoj atmosferi koja je vladala u Sarajevu.

Video: Pink.rs

Autor: N.B.

#Dino Merlin

#Nataša Bekvalac

#Paparaco

#koncert

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

NEZAPAMĆEN SKANDAL NA MERLINOVOM KONCERTU NA KOŠEVU! Na hiljade ljudi ostalo ispred stadiona sa kupljenim kartama: Rušili ograde i skakali (VIDEO)

Domaći

POZNATI SE SJATILI NA KONCERT RIKIJA MARTINA: Među prvima stigla Ceca, sva u belom, a evo ko je još došao da uživa u hitovima planetarne latino zvezde

Domaći

NEREDI NA ULICAMA ZBOG KONCERTA DINA MERLINA: Razjarena grupa skandirala uglas, totalni haos u Bosni! (VIDEO)

Domaći

Haos zbog Dina Merlina: Ljudi u neverici zbog jedne stvari, a svi se nadaju istom

Domaći

Nataša Bekvalac smeštena na privatnu kliniku, oglasila se iz bolničke postelje

Domaći

Nataša Bekvalac vrelim letnjim fotkama usijala mreže: Pozirala u crnom kupaćem, u prvom planu vitka figura (FOTO)