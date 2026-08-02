PINK.RS PAPARACO: Nataša Bekvalac stigla na večerašnji koncert Dina Merlina u Koševu, evo ko joj pravi društvo (FOTO)

Večerašnji koncert Dina Merlina na stadionu Koševo okupio je veliki broj posetilaca iz celog regiona, a među njima je bila i Nataša Bekvalac.

Naša ekipa uslikala je popularnu pevačicu po dolasku na koncert, gde je stigla u društvu prijatelja. Nataša je za ovu priliku odabrala ležernu letnju kombinaciju – belu majicu i svetle široke farmerke, dok je sve vreme bila nasmejana i odlično raspoložena.

Pre ulaska na stadion, Bekvalčeva je ćaskala sa prijateljima i razmenjivala utiske, a potom se zajedno sa ekipom uputila ka ulasku na stadion.

Sudeći po fotografijama, pevačica je rešila da slobodno veče provede uživajući u hitovima Dina Merlina i sjajnoj atmosferi koja je vladala u Sarajevu.

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Autor: N.B.