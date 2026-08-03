'BILA SAM U ŠOKU' Ćerka poznatih roditelja progovorila o operacijama nosa: Vrh mi je pao do gornje usne

Mlada influenserka i dizajnerka Sofija Šašić ponovo je privukla ogromnu pažnju javnosti svojim najnovijim objavama na društvenim mrežama. Ćerka poznatog pevača Željka Šašića i Sonje Vuksanović pozirala je u veoma provokativnom izdanju koje je u prvi plan istaklo njenu vitku figuru i savršene obline.

Njen atraktivni stajling i samouveren stav izazvali su pravu pometnju među pratiocima na Instagramu. Fotografije su u rekordnom roku prikupile hiljade lajkova, a u komentarima su se neprestano nizali brojni komplimenti na račun njenog besprekornog izgleda i atraktivnosti.

Ovim vrelim kadrovima Sofija je još jednom dokazala da odlično prati trendove i da bez problema ume da iznese smele i zavodljive modne kombinacije.

Podsetimo, Sofija Šašić je nedavno priznala da je zbog devijacije prvi put morala da operiše nos, a da je drugi put otišla pod "nož" jer nije bila zadovoljna izgledom.

- Operisala sam nos dva puta. Ja nisam slušala doktora i htela sam operaciju sada i odmah, bez ikakvog čekanja, iako mi je doktor rekao: "Sofija, premlada si, nije ti hrskavica još formirana, sačekaj još godinu, dve i biće sve super i nikada ništa više nećeš morati da radiš." Ne, ja sam to htela misleći da će mi stvarno biti bolje jer sam ja imala ogroman problem sa disanjem i konstantno sam disala na usta, što mi je jako smetalo. I tako napunim je 19 godina i odem da zakažem operaciju nosa i to sve sjajno prođe, oporavak isto. Totalnu anesteziju sam super podnela, drugi put čak bolje nego prvi. Oporavak mi je trajao pet dana umesto sedam, osam, devet. Znači, ja sam se samo jedno jutro nakon par meseci probudila i pogledala se u ogledalo, a meni je vrh nosa pao do gornje usne skroz - rekla je Sofija.

"Ko te je operisao, šta je ovo?"

- Doktor je bio šokiran kada sam je došla prvi put. On me pitao: "Bože, ko te je operisao, šta je ovo?" U mom nosu je hrskavica bila u obliku zmije. Naravno, on mi je to pokazao posle operacije. Ja sam bila šokirana šta se meni nalazilo u nosu. Znači katastrofa. Prva dva dana nisam disala, ali sam treći dan nakon operacije normalno disala. Prezadovoljna sam sada i ne bih radila ništa više vezano za svoj nos. Pričali su da sam radila sve i svašta, ali to nije istina, ništa sem nosa nisam radila - ispričala je Sofija na svom TikToku.

Autor: N.B.