Sevilja poslala poseban poklon malom Ilijanu: Anastasiju Ražnatović i Nemanju Gudelja niko skoro ovako nije oduševio (FOTO)

Fudbalski klub Sevilja uputio je dirljiv znak pažnje Anastasiji Ražnatović i Nemanji Gudelju povodom rođenja sina Ilijana, a mališan je dobio poklon paket u bojama španskog velikana.

Najveću pažnju privukao je personalizovani dres sa njegovim imenom, dok su se u paketu našli i šorts, bodi, šal, portikla, igračke, kao i pribor za hranjenje, svi sa grbom Sevilje.

Anastasija nije krila koliko ju je ovaj gest obradovao, pa je fotografiju poklona objavila na Instagramu. Uz fotografiju je označila zvanični nalog kluba i kratko napisala:

- Hvala mojoj Sevilji.

Objava je ubrzo privukla pažnju njenih pratilaca, koji su u komentarima pohvalili lep potez nekadašnjeg Gudeljevog kluba.

Podsetimo, Anastasija i Nemanja nedavno su postali roditelji dečaka kojem su dali ime Ilijan. Porođaj je obavljen u privatnoj klinici u Sevilji, a dolazak naslednika na svet okupio je porodice Ražnatović i Gudelj, koje su doputovale u Španiju kako bi bile uz novopečene roditelje u najlepšim trenucima.

Nemanja Gudelj je dres Sevilje nosio od 2019. godine i sa klubom osvojio trofej Lige Evrope. Iako je ovog leta završio svoju epizodu u Andaluziji, iz Sevilje su pokazali da nisu zaboravili svog bivšeg fudbalera, pa su emotivnim poklonom poželeli dobrodošlicu njegovom sinu i još jednom potvrdili koliko cene sve što je Gudelj uradio tokom godina provedenih u njihovom dresu.

Autor: D. T.