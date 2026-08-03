Zet Suzane Mančić sinu dao moćno, starinsko ime: Srbi ga vekovima povezuju sa vođom nebeske vojske protiv zla

Voditeljka Suzana Mančić ovih dana ima veliki razlog za slavlje, budući da je njena starija ćerka Teodora postala majka dečaka kojem su ona i suprug, general Miroslav Talijan, dali ime Mijat.

Izbor imena privukao je pažnju javnosti, jer je reč o jednom od starih srpskih imena koje poslednjih godina ponovo postaje sve popularnije među roditeljima.

Iako se danas često doživljava kao tradicionalno domaće ime, Mijat zapravo vodi poreklo od starohebrejskog imena Mihael. Njegovo značenje tumači se kao „Ko je kao Bog?“ ili „onaj koji je sličan Bogu“, a u hrišćanstvu se vezuje za Svetog arhangela Mihaila, koji simbolizuje snagu, zaštitu i pobedu dobra.

Ime Mijat vekovima je prisutno na ovim prostorima, naročito u Srbiji, Crnoj Gori i Hercegovini. Upravo zbog jednostavnosti, zvučnosti i snažne simbolike mnogi roditelji danas ga ponovo biraju za svoje sinove.

Prema narodnim verovanjima, osobe koje nose ovo ime opisuju se kao hrabre, istrajne, samostalne i poštene, iako takva tumačenja predstavljaju deo tradicije i nisu naučno potvrđena.

Da u domu Suzane Mančić vlada neopisiva sreća potvrdila je i sama voditeljka.

Presrećna sam što sam postala baka i što je sve proteklo u najboljem redu. Beba je dobro, Teodora je bila hrabra i neizmerno sam ponosna na nju - rekla je Suzana za "Blic".

Posebno emotivan detalj usledio je nakon porođaja. Naime, ponosni otac godinama je čuvao bocu starog viskija za jedan veliki životni trenutak, a upravo nakon rođenja sina odlučio je da je otvori i sa najbližima nazdravi dolasku malog Mijata na svet. Porodica sada s nestrpljenjem očekuje da Teodora i beba stignu kući, gde ih čeka mnogo ljubavi i početak jednog sasvim novog životnog poglavlja.

Autor: D. T.