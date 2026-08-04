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Ana Divac na pragu sedme decenije grmi u kupaćem: Pozirala na jahti, komentarima nikad kraja

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Ana Divac i njen suprug, proslavljeni košarkaš Vlade Divac, i ovog leta uživaju u svom omiljenom letnjem ritualu - odmoru na Jadranu. Bračni par već godinama najtoplije dane provodi na hrvatskom primorju, a ovog puta odlučili su se za krstarenje, odakle Ana redovno deli prizore sa pratiocima na društvenim mrežama.

Na svom Instagram profilu objavila je niz fotografija nastalih na jahti, pokazujući kako izgleda njihovo letnje uživanje daleko od gradske gužve. Posebnu pažnju privukla je fotografijama na kojima pozira u plavom jednodelnom kupaćem kostimu, dok se sunča i uživa u pogledu na more.

Foto: Instagram.com

Kasnije je svoj letnji stajling upotpunila laganim kardiganom i lanenim pantalonama, pa je jednostavna modna kombinacija dobila prepoznatljiv boho izgled, koji je oduševio njene pratioce.

Objava je za kratko vreme prikupila veliki broj reakcija, a ispod fotografija nizali su se komplimenti na račun njenog izgleda. Mnogi su istakli da Ana izgleda odlično i da zrači prirodnom lepotom, dok su joj u komentarima poručivali da je "prelepa" i da je ovakav odmor i te kako zaslužila.

Podsetimo, Ana i Vlade Divac decenijama važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni. Zajedno imaju sinove Luku i Matiju, dok su ćerku Petru usvojili i nikada nisu krili da je upravo ona upotpunila njihovu porodicu.

Foto: Instagram.com

Ana je svojevremeno otvoreno govorila o tome kada je Petra prvi put saznala da je usvojena, otkrivši da je o tome razgovarala sa njom još dok je bila veoma mala.

- Sećam se jer je kod nas došla žena Amerikanka koja je usvojila dete iz Srbije. Ta mala je imala četiri ili pet godina, a žena je dojila i mlađe dete. Petra me je tada pitala da li sam i nju dojila. Rekla sam joj da nisam, a kada je pitala da li sam dojila Luku i Matiju, odgovorila sam da jesam, jer sam njih rodila. To je bio prvi put da sam joj rekla da je usvojena. Kasnije smo razgovarale o tome onoliko koliko je ona postavljala pitanja. Odrastala je sa tom činjenicom, a olakšavajuća okolnost bila je to što su i najbolji prijatelji Luke i Matije bili usvojeni, pa je njoj sve to bilo sasvim prirodno - ispričala je Ana jednom prilikom u jednom od gostovanja.

Njena iskrenost i način na koji je sa ćerkom razgovarala o tako važnoj životnoj temi tada su naišli na brojne pozitivne reakcije javnosti, a porodica Divac i danas važi za primer bliskih i skladnih porodičnih odnosa.

Autor: D.T.

#Ana Divac

#Vlade Divac

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