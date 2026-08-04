Otkriveno zbog čega se Dino Merlin lečio na psihijatriji: Bilo mi je isto život ili smrt

Dino Merlin danas važi za jednog od najuspešnijih kantautora na ovim prostorima, ali je put do uspeha bio daleko od lakog. Muzičar je svojevremeno otvoreno govorio o najtežem periodu svog života, kada se tokom boravka u Nemačkoj suočio sa teškom depresijom zbog koje je završio na lečenju u psihijatrijskoj ustanovi.

Uprkos tome što je publici godinama donosio hitove, iza scene je vodio borbu sa ozbiljnim psihičkim problemima. Kako je jednom prilikom ispričao u emisiji na HRT-u, depresija ga je potpuno slomila i dovela do stanja u kojem više nije osećao ni radost, ni tugu, niti želju za životom.

- U jednom periodu svog života bio sam teško bolestan. Imao sam jednu tešku depresiju. To ne bih poželeo nikome. To se manifestovalo tako da sam bio nizašta - rekao je Merlin.

Pevač je priznao da ga u tom periodu ništa nije moglo da pokrene i da je potpuno izgubio interesovanje za svet oko sebe.

- Apsolutno me ništa nije interesovalo, meni je bilo isto i život i smrt. Jednostavno sam samo bio biljka - iskreno je ispričao.

Najzanimljivije je to što je upravo u tim najtežim trenucima nastala jedna od njegovih najemotivnijih pesama. Dok je boravio na psihijatrijskom lečenju u Nemačkoj, napisao je hit "Ja potpuno trezan umirem", koji će kasnije obeležiti njegovu karijeru.

U jednom trenutku razmišljao je čak i da zauvek odustane od muzike, međutim uspeo je da se izbori sa bolešću i vrati život na pravi put. Nedugo potom usledio je veliki povratak na scenu, a 2000. godine objavio je album "Sredinom", koji se i danas smatra jednim od najuspešnijih izdanja u njegovoj bogatoj karijeri.

Fanovi najavili tužbu protiv njega

Podsetimo, Dino Merlin se poslednjih dana ponovo našao u fokusu javnosti, ali ovoga puta zbog događaja koji su pratili njegov prvi koncert u Sarajevu.

Na društvenim mrežama pojavili su se brojni snimci i komentari posetilaca koji tvrde da, uprkos kupljenim ulaznicama, nisu uspeli da uđu na koncert. Jedna žena je u komentaru ispod snimka na kojem se vide navodni preprodavci lažnih karata na Baščaršiji navela da se priprema kolektivna tužba protiv pevača i organizatora.

Kako tvrdi, četiri karte kupila je preko zvaničnog distributera Adriaticket, ali je zajedno sa još velikim brojem ljudi ostala ispred ulaza za parter, jer je stadion, prema njenim rečima, već bio popunjen.

- Ja sam kupila četiri karte na platou Skenderija od zvaničnog distributera firme Adriaticket, koja je u vlasništvu Merlinovog menadžera. Došle smo tri sata pre koncerta, čekale u redu, prošle kapiju, međutim ostale smo sa još par hiljada ljudi pred ulazom za parter 1, jer je stadion bio prepun i kapije su zatvorili, a on je počeo da peva u 21.15. Tada se desio onaj snimak kako vičemo, što se čulo i unutra, i on je čuo, ima snimak kako skida slušalicu, osluškuje i samo se nasmejao. Zato ide kolektivna tužba za naknadu troškova i pozivam sve koji su te večeri prevareni da nam se pridruže - napisala je ona, dodajući da je Merlinova firma "Magaza" organizator koncerta.

Ovi navodi izazvali su brojne reakcije na društvenim mrežama, dok se čeka da se ceo slučaj rasvetli i dobije epilog.

Autor: D .T.