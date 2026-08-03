Duplo slavlje kod Polumente! Ivona se porodila pre mesec dana, a Dado sad ima još dva razloga za najveću sreću (FOTO)

U domu folk pevača Dada Polumente ovih dana vlada posebno raspoloženje. Popularni pevač ima čak dva razloga za slavlje, budući da mu dvoje dece rođendan proslavlja u razmaku od samo jednog dana, dok porodica i dalje uživa u dolasku najmlađeg naslednika.

Najpre je rođendan obeležio njegov sin Dorijan, kojeg je Dado dobio u vezi sa Anamarijom Kikoš. Dorijan je rođen 2. avgusta 2004. godine, a danas je izrastao u ozbiljnog mladića za kojeg mnogi kažu da neverovatno podseća na slavnog oca.

Ponosni tata tim povodom oglasio se na društvenim mrežama i emotivnom porukom čestitao sinu rođendan.

- Srećan rođendan, Doki, volimo te - napisao je Dado uz Dorijanovu fotografiju.

Slavlje se, međutim, nije završilo tu. Samo dan kasnije, 3. avgusta, rođendan proslavlja i njegova ćerka Alia, koja je ove godine napunila pet godina. Pevač je tim povodom objavio njihovu zajedničku fotografiju, a uz nju je uputio kratku, ali emotivnu čestitku.

- Srećan rođendan, maleno moje - poručio je ćerki.

Posebnu radost u porodicu Polumenta doneo je i dolazak najmlađeg člana. Dado i njegova supruga Ivona krajem juna dobili su sina Isaka, koji je rođen 28. juna i od tada je, kako kažu, potpuno promenio njihovu svakodnevicu.

Ivona je na Instagramu podelila emotivne utiske o prvim danima sa bebom i priznala da im se život promenio iz korena.

- Dve nedelje koje su nam promenile ceo svet - napisala je uz fotografije iz porodične atmosfere.

Nedugo zatim zahvalila se svima koji su joj slali čestitke i lepe želje nakon porođaja, otkrivši da se i ona i beba osećaju odlično.

- Ljudi moji, nemam reči kojima bih se zahvalila za sve vaše lepe reči i želje koje mi pišete. Sve vam se u životu vratilo trostruko. Mi smo dobro, sve je prošlo kako treba, brzo i lako, Bogu hvala. Uživamo u ovim trenucima, emocijama, mirisima, pogledima i radosti. Ne zamerite ako ne odgovorim odmah. Ljubav za sve - poručila je Ivona.

Dado Polumenta danas je ponosni otac četvoro dece, a sudeći po objavama koje njegova porodica deli na društvenim mrežama, u njihovom domu ovih dana ne manjka razloga za osmeh, slavlje i uživanje u zajedničkim trenucima.

Autor: D .T.