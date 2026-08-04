Srpska pevačica u petoj deceniji uživa s mužem na jahti, a krije ga kao zmija noge: Pričaju da sam sa starijim, debelim, oženjenim...

Pevačica Marina Tadić još jednom je pokazala da ume da spoji posao i uživanje, pa je slobodne trenutke iskoristila za odmor na jahti, odakle je sa pratiocima podelila letnju atmosferu.

Marina, koja ima 43 godine, objavila je na Instagramu niz fotografija nastalih tokom plovidbe, a pažnju je privukla svojim besprekornim izgledom. Pozirala je na palubi u jednodelnom kupaćem kostimu koji je istakao njenu vitku figuru, dok je u opuštenom izdanju uživala u suncu i pogledu na more.

Njene fotografije za kratko vreme prikupile su veliki broj lajkova i komentara, a pratioci nisu štedeli komplimente na račun njenog izgleda, ističući da pevačica izgleda bolje nego ikad.

Uz objavu je poslala i kratku poruku koja najbolje opisuje raspoloženje u kojem trenutno uživa.

- Ništa frka, ništa presing, nek se desi šta se desi - napisala je Marina, jasno stavljajući do znanja da je odlučila da se prepusti odmoru i zaboravi na svakodnevne obaveze.

Podsetimo, Marina Tadić privatni život godinama uspešno čuva daleko od očiju javnosti. Sa suprugom ima ćerku Veru, ali svog partnera gotovo nikada ne eksponira, zbog čega je često bila tema različitih nagađanja.

Pevačica je svojevremeno objasnila da ne vidi razlog da svoju intimu deli sa javnošću, iako je upravo zbog takve odluke bila na meti brojnih komentara.

- Ne znam zašto je to ljudima čudno. Danas mnogi svoju privatnost stavljaju na tacnu, prave skandale i od toga žive, pa su ljudi to prihvatili kao nešto sasvim normalno. Onda, kada se pojavi neko ko kaže da ne želi da pokazuje partnera, odmah krenu priče: "Sigurno je neki stariji muškarac", "Verovatno je oženjen"... U jednom trenutku zapitate se ko je tu zapravo lud - ispričala je Marina jednom prilikom za domaće medije.

Iako retko govori o porodičnom životu, pevačica je više puta isticala da joj upravo mir i privatnost najviše znače, zbog čega se trudi da najbliže sačuva od medijske pažnje. Sudeći po poslednjim objavama, letnje dane koristi da napuni baterije pred nove poslovne obaveze, a njeni pratioci složni su u oceni da joj odmor i te kako prija.

Autor: D .T.