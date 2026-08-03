Oglasila se ćerka Suzane Mančić: Objavila fotku iz porodilišta i prelepe reči

Velika radost zavladala je u porodici Suzane Mančić, nakon što je njena starija ćerka Teodora Talijan na svet donela sina Mijata. Srećne vesti podelila je i Teodorina sestra Natalija Kunić, koja se na društvenim mrežama pohvalila da je dobila novu, posebnu životnu ulogu.

Natalija se oglasila na Instagramu fotografijom nastalom u porodilištu, na kojoj pozira sa zaštitnom maskom i kapom, a uz nju je kratko i duhovito poručila:

- Od danas se odazivam samo na tetka.

Njena objava izazvala je brojne čestitke prijatelja i pratilaca, a malo ko zna da je upravo Natalija bila uz sestru u najvažnijim trenucima.

Podsetimo, Teodora je danas rodila zdravog dečaka kojem su ona i njen partner dali ime Mijat, a ponosna baka Suzana Mančić nije krila emocije zbog prinove u porodici.

- Presrećna sam što sam postala baka i što je sve proteklo u najboljem redu. Beba je dobro, Teodora je bila hrabra i neizmerno sam ponosna na nju - rekla je voditeljka za "Blic".

Dolazak malog Mijata na svet doneo je veliku radost celoj porodici, a sudeći po prvim objavama na društvenim mrežama, nema sumnje da će novi član porodice odrastati okružen ljubavlju i pažnjom svojih najbližih.

Autor: D .T.