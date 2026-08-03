Dua Lipa ponovo razbesnela Srbe! Prisvojila ajvar, a sada i pljeskavicu, čupaćete kosu s glave kad vidite kako je zove

Pevačica Dua Lipa ponovo se našla u centru pažnje na društvenim mrežama nakon što je tradicionalni specijalitet sa ovih prostora predstavljen kao "kosovski". Ovaj put u pitanju je bila pljeskavica, što je izazvalo brojne reakcije i rasprave među korisnicima interneta.

Na društvenoj mreži Iks, na profilu Kos Data, objavljen je snimak na kojem se vidi kako pevačica jede pljeskavicu, dok je uz video stajao opis:

- Dua Lipa jede tradicionalni kosovarski sendvič (pljeskavica).

Objava je ubrzo izazvala lavinu komentara, a mnogi korisnici osporili su takvu tvrdnju, navodeći da je pljeskavica tradicionalni srpski specijalitet.

🇽🇰 Dua Lipa is having an average Kosovar summer.



She was filmed eating a traditional Kosovar sandwich (pleskavica) at 4:28 am.pic.twitter.com/gbWCu11yDz — kos_data (@kos_data) 02. август 2026.

- Ovo je srpsko jelo koje svi znaju! Svi vi biste morali da budete banovani u ovom trenutku - glasio je jedan od komentara ispod objave.

Ovo nije prvi put da se Dua Lipa našla na meti kritika zbog izjava o gastronomiji Balkana. Javnost se i ranije nije slagala sa njenim tvrdnjama, nakon što je u popularnoj emisiji "Hot Ones", čiji je voditelj Šon Evans, ajvar predstavila kao albanski proizvod.

Na pitanje koji bi albanski specijalitet svako trebalo da proba makar jednom u životu, pevačica je bez razmišljanja odgovorila da je to upravo ajvar. Tokom emisije na ekranu je, međutim, bila prikazana fotografija leskovačkog ajvara.

- To je kao smesa od pečene paprike, dobija se u tegli, ljuto je, divno je i ide uz sve! Uz jaja, tost, uz pitu od spanaća koja je još jedan albanski specijalitet - rekla je tada Dua Lipa.

Njene izjave i tada su izazvale burne reakcije na društvenim mrežama, a nova objava o pljeskavici ponovo je pokrenula polemiku među korisnicima interneta o poreklu tradicionalnih jela sa Balkana.

Autor: D.T.