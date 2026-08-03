Gala letovanje Bogdana Bogdanovića! Košarkaš se baškari na jahti, oko njega vile, a porukom žestoko provocira (FOTO)

Bogdan Bogdanović slobodne dane koristi za odmor daleko od košarkaških terena, a delić atmosfere sa letovanja podelio je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Srpski reprezentativac oglasio se na Instagramu fotografijom nastalom na luksuznoj jahti, gde je pozirao vidno raspoložen i sa širokim osmehom na licu. U pozadini se mogao videti impresivan pejzaž sa planinama, morem i luksuznom vilom, što je dodatno upotpunilo letnju razglednicu koju je podelio sa fanovima.

Da je na odmoru zadužen isključivo za dobro raspoloženje, pokazao je i opis fotografije kojim je nasmejao pratioce.

- Novi stori od drugara što vam dođe lovu - napisao je Bogdan uz emotikon koji plače od smeha.

Njegova objava za kratko vreme prikupila je veliki broj lajkova i komentara, a mnogi su primetili da košarkaš izgleda opuštenije nego ikada i da maksimalno koristi pauzu između obaveza kako bi napunio baterije.

Osim što je pokazao kako uživa na moru, Bogdan je pratiocima otkrio da ni tokom odmora ne zapostavlja treninge. Na društvenim mrežama podelio je i fotografije iz teretane, demonstrirajući zavidnu fizičku spremu i potvrđujući da i tokom letnje pauze vodi računa o formi.

Sudeći po objavama, jedan od najboljih srpskih košarkaša pronašao je idealan balans između odmora i treninga, pa je slobodno vreme iskoristio kako za uživanje na luksuznoj jahti, tako i za održavanje vrhunske fizičke kondicije pred nove sportske izazove.

Autor: D. T.