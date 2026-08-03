Srednju školu je završio vanredno! Evo koje obrazovanje ima Darko Lazić

Još u tinejdžerskim godinama počeo je ozbiljno da se bavi muzikom, pa je školu zapostavio, zbog čega je morao da je završava vanredno.

Danas jedan od najpoznatijih i najtraženijih pevača, Darko Lazić, počeo je veoma mlad da se bavi pevanjem, pa je već sa 17 godina bio velika zvezda.

Pošto su muzičke obaveze došle veoma rano, Darko je zapostavio školovanje, pa je srednju frizersku školu završio vanredno.

Iako mnogi ne znaju, Darko ima zvanje frizera. Iako se za ovaj posao školovao, on je brzo shvtio da je upravo mikrofon taj koji mu najbolje leži, pa se tako sada već skoro dve decenije uspešno bavi pevanjem.

Podsetimo, Darko je dugo kuburio sa viškom kilograma, kada se odlučio na operaciju i smanjio želudac. Situacija se drastično promenila, a korigovao je i svoju ishranu, pa je tako danas njegova linija baš kako treba.

Autor: R.L.