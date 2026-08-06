Hiljade evra kaplju na račun i pre nego što otvori usta! Otkriveno koliko Čola naplaćuje PRIVATNE SVIRKE, a tek da čujete posebne uslove

Ako želite da vam legendarni Čola peva na privatnoj proslavi, za nastup kraći od sat vremena moraćete da izdvojite basnoslovenu cifru.

Zdravko Čolić već decenijama suvereno vlada muzičkom scenom kao jedan od najtraženijih izvođača u Srbiji i regionu. Iako je opštepoznato da legendarni pevač izbegava nastupe na privatnim veseljima, nedavno je napravio presedan koji je podigao veliku prašinu u javnosti.

Kako je tada otkrio izvor blizak organizaciji za Kurir, dogovor je postignut izuzetno brzo jer mladenci obožavaju Čolinu muziku, ali je pevač imao striktne zahteve koje su porodice morale da ispune bez reči.

Između ostalog, Zdravko Čolić je tražio sledeće uslove: 1. Bina uzdignuta od poda – kako mu gosti tokom nastupa ne bi prilazili previše blizu dok peva. 2. Bez naručivanja pesama – repertoar je unapred određen i nema odstupanja. 3. Bez fotografisanja sa gostima – privatnost i profesionalni fokus tokom nastupa bili su na prvom mestu.

Da je reč o jednom od najskupljih nastupa na našim prostorima, svedoči i vrtoglava cifra koju su mladenci izdvojili. Za nastup od tačno 45 minuta, Čoli je plaćeno neverovatnih 45.000 evra. To znači da samo jedna minuta njegovog pevanja na privatnom veselju košta čak 1.000 evra.

Autor: R.L.