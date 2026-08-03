Gala slavlje za naslednika! Sin Kaće Živković napunio dve godine, pevačica priredila rođendan iz snova, mikrofona se latila i Milica Todorović (FOTO)

Mali Stefan napunio je dve godine, a žurka za njegov rođendan bila je pravi raj za oči.

Plava dekoracija, svuda replike automobila, plavi baloni, ali i figure "Malog šefa" učinili su da naslednik pevačice Katarine Živković proslavi rođendan iz snova.

Kaća je objavila niz fotografija sa proslave, na kojima se vidi koliko je mali Stefan bio srećan zbog iznenađenja, žurke, drugara, ali i poklona kojih nije manjkalo.

Velika torta oduševila je slavljenika, dok su svi prisutni uživali u sjajnoj dekoraciji koja je sve ostavila bez reči.

Mikofona se u jednom trenutku latila i Milica Todorović, Katarinina dugogodišnja prijateljica, te su ukrstile glasove i oduševila sve goste.

Podsetimo, Katarina je ranije izjavila da bi volela da Stefanu podari brata ili sestru. Osim toga, ona je dodala da njen naslednik za sada više liči na tatu, ali ne isključuje mogućnost da će se to s godinama promeniti.

Autor: R.L.