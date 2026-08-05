Decenijama se zvala Dragana Šarić, a onda je promenila ime! Evo šta sada piše u ličnoj karti Bebi Dol i koliko godina ima!

Mnogi se začude kada čuju koje je pevačica godište, a zanimljiv podatak je da je promenila i ime i prezime.

Čuvena Bebi Dol oduvek je važila za jednu od najekstravagantnijih pevačica na ovim prostorima. 1991. godine sa hitom "Brazil" predstavljala Jugoslaviju na Evroviziji, i ostavila neizbrisiv trag na našoj muzičkoj sceni. Njene pesme se i danas slušaju sa istim žarom, a malo ko zapravo zna koliko legendarna umetnica ima godina, kao i da je u potpunosti promenila svoj identitet.

Iako je publika pamti po neverovatnoj energiji i nesvakidašnjem imidžu, mnoge iznenadi podatak da je pevačica rođena 2. oktobra 1962. godine i da je odavno u sedmoj deceniji života. Ona će tako na jesen napuniti 64 godine, a mnogima izgleda dosta mlađe.

Iako je decenijama bila Dragana Šarić, pevačica je odlučila da napravi potpunu zakonsku promenu.

U njenim ličnim dokumentima danas piše potpuno novo ime - Dana Todorović.

Poreklo njenog umetničkog imena

Zanimljivo je i poreklo njenog čuvenog umetničkog imena pod kojim ju je pamti ceo region.

Naime, nadimak Bebi Dol osmislio je muzičar i kreativci Srđan Šaper početkom osamdesetih, u noći kada se osmišljavao omot za njen prvi singl, a sve sa ciljem da sačuva svoju privatnost na početku karijere.

Autor: R.L.