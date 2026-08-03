Brižan otac! Gudelj šeta malog Ilijana ulicama Sevilje, Anastasija sve zabeležila (FOTO)

Nedavno su ostvarili svoju najveću životu želju - postali su roditelji.

Pevačica Anastasija Ražnatović, udato Gudelj, 15. jula ove godine ostvarila se u ulozi majke i na svet donela sina, kome su ona i njen suprug, fudbaler Nemanja Gudelj dali neobično ime Ilijan.

Anastasija i Gudelj već godinama žive u Španiji, tačnije u Sevilji, odakle ona redovno objavljuje snimke i slike.

Sada je ćerka Cece Ražnatović pokazala kako njen suprug brine o sinu, pa ga je usnimila na ulicama Sevilje kako šeta naslednika u kolicima.

Ovaj prizor raznežio je sve njene pratioce koji su im poželeli još više ljubavi i dece.

Autor: R.L.